Вратарь Доннарумма объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен»

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма объявил о своем уходе из футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 12 августа. Об этом игрок сообщил в соцсетях.
«С первого дня, как я приехал, я отдавал все силы — на поле и за его пределами — чтобы заслужить свое место и защищать ворота „ПСЖ“. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в ее успех. Я разочарован и опечален», — говорится в заявлении вратаря в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он также выразил надежду, что сможет лично попрощаться с болельщиками на стадионе «Парк де Пренс».
Джанлуиджи Доннарумма перешел в ПСЖ летом 2021 года. За французский клуб он провел более 90 матчей, выиграв с командой чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.
