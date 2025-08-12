12 августа 2025

В Британии попросили Мерца и Макрона не говорить о переговорах на Аляске

Telegraph: Лондон предупредил Мерца, Макрона и Каллас по их заявлениям об Аляске
В Лондоне опасаются, что Европу исключат из переговорного процесса
В Англии попросили президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас не делать преждевременные заявления о переговорах президентов США и России на Аляске. Об этом рассказал один из британских чиновников.

«Судя по тому, как ведут себя европейцы, они будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и проведут красные линии в переговорах по Украине», — передает The Telegraph, ссылаясь на слова чиновника. Уточняется, что Лондон уже предупредил Мерца, Макрона и Каллас по поводу переговоров на Аляске.

Ранее европейские лидеры выразили одобрение намерению президента США Дональда Трампа провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным, целью которых является прекращение конфликта на Украине. По словам Трампа, сделка может включать обмен территорий в интересах как Украины, так и России.

