12 августа 2025

Поезд с опасным грузом сошел с рельсов в США

В поезде могли быть опасные вещества (архивное фото)
В поезде могли быть опасные вещества (архивное фото) Фото:

В городе Гордон сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший, по предварительным данным, опасные вещества. Об этом сообщает телеканал Fox News 5 со ссылкой на местные службы экстренного реагирования.

Согласно данным, власти округа не объявили эвакуацию. Всех местных жителей попросили воздержаться от приближения к месту крушения.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Специалисты выясняют характеристики перевозимых грузов и оценивают возможные риски для окружающей среды.

В 2025 года в Смидовичском районе Еврейской автономной области с рельсов сошли шесть вагонов с дизельным топливом, а в Архангельской области авария с участием семи вагонов привела к временной остановке движения поездов и проведению восстановительных работ. В авариях обошлось без пострадавших.

