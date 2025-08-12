Поезд с опасным грузом сошел с рельсов в США

В городе Гордон сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший, по предварительным данным, опасные вещества. Об этом сообщает телеканал Fox News 5 со ссылкой на местные службы экстренного реагирования.
Согласно данным, власти округа не объявили эвакуацию. Всех местных жителей попросили воздержаться от приближения к месту крушения.
На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Специалисты выясняют характеристики перевозимых грузов и оценивают возможные риски для окружающей среды.
В 2025 года в Смидовичском районе Еврейской автономной области с рельсов сошли шесть вагонов с дизельным топливом, а в Архангельской области авария с участием семи вагонов привела к временной остановке движения поездов и проведению восстановительных работ. В авариях обошлось без пострадавших.
