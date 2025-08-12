Российская компания планирует обанкротить крупнейшего производителя автомобилей из Европы

АО «Камея» намерено инициировать процедуру банкротства Volkswagen AG в Арбитражном суде Москвы. Сумма задолженности германского автоконцерна включает 16,9 млрд рублей ущерба, 40,05 тысяч евро и упущенной выгоды и 119 тысяч рублей судебных расходов. Об этом свидетельствуют данные федерального реестра юридически значимых сведений.
В сообщении «Камеи» отмечается, что попытки Volkswagen AG оспорить уступку права требования не увенчались успехом, пишет «Коммерсант». Юристы концерна утверждали, что договор цессии, заключенный в марте 2025 года, не был экономически обоснован и регулировался правом Швейцарской Конфедерации. По их мнению, уступка долга должна была согласовываться с должником, а представители Volkswagen AG такого согласия не давали. Кроме того, сторона ответчика считала договор цессии формой прикрытия дарения между аффилированными компаниями.
Суд не принял эти аргументы. Как следует из материалов дела, стоимость прав требования определялась по результатам независимой оценки с учетом ограничений, введенных санкциями ЕС. Российский суд подчеркнул, что решения российских судов не исполняются на территории Евросоюза, что также было учтено при вынесении решения.
Юристы отмечают, что шансы на возбуждение дела о банкротстве Volkswagen AG в России невысоки из-за отсутствия у концерна активов на территории страны. Однако у кредитора остается возможность попытаться обратить взыскание на имущество связанных с Volkswagen компаний, например, российского дилера Porsche, действующего на российском рынке.
Ранее похожие споры о взыскании долгов с крупных компаний рассматривались и в других российских судах. Так, в мае 2025 года Арбитражный суд Тюменской области отказал налоговикам во взыскании почти 200 миллионов рублей с ООО «Металлстройторг», связанного с холдингом «Арсиб», признав, что срок исковой давности истек. Это решение также было оставлено в силе апелляционной инстанцией.
