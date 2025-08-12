12 августа 2025

Путин придумает для Трампа «удобный выход» из ловушки

Экономист Суслов: Путин предложит Трампу «удобный выход» из украинской ловушки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске
Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске Фото:

Президент России Владимир Путин предложит президенту США Дональду Трампу план урегулирования по Украине, который позволит американскому лидеру выйти из сложной ситуации, связанной с угрозами санкций. Об этом заявил экономист Дмитрий Суслов.

«Речь идет о двустороннем российско-американском плане перемирия без участия Киева и Брюсселя. Россия намерена выдвинуть условия: вывод украинских войск с оставшейся части ДНР, а также отказ Киева от вступления в НАТО. В ответ Москва готова оставить под контролем Украины Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области», — сообщил Суслов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera .

Экономист также отметил, что такой подход может стать компромиссным решением для обеих сторон и позволит избежать дальнейшей эскалации санкционного противостояния между Москвой и Вашингтоном. По словам Суслова, предложение даст Трампу «удобный выход» из политической ловушки и откроет путь к новому формату взаимодействия между Россией и США без посредничества Киева и Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин может воспользоваться стремлением Дональда Трампа к скорейшему прогрессу в переговорах по Украине, чтобы продвинуть интересы Москвы. В условиях угрозы новых санкций со стороны Вашингтона и отсутствия значимых успехов на переговорах, российский лидер уже подчеркивал необходимость комплексного диалога и передачи мирных инициатив через закрытые каналы связи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин предложит президенту США Дональду Трампу план урегулирования по Украине, который позволит американскому лидеру выйти из сложной ситуации, связанной с угрозами санкций. Об этом заявил экономист Дмитрий Суслов. «Речь идет о двустороннем российско-американском плане перемирия без участия Киева и Брюсселя. Россия намерена выдвинуть условия: вывод украинских войск с оставшейся части ДНР, а также отказ Киева от вступления в НАТО. В ответ Москва готова оставить под контролем Украины Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области», — сообщил Суслов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera . Экономист также отметил, что такой подход может стать компромиссным решением для обеих сторон и позволит избежать дальнейшей эскалации санкционного противостояния между Москвой и Вашингтоном. По словам Суслова, предложение даст Трампу «удобный выход» из политической ловушки и откроет путь к новому формату взаимодействия между Россией и США без посредничества Киева и Евросоюза. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин может воспользоваться стремлением Дональда Трампа к скорейшему прогрессу в переговорах по Украине, чтобы продвинуть интересы Москвы. В условиях угрозы новых санкций со стороны Вашингтона и отсутствия значимых успехов на переговорах, российский лидер уже подчеркивал необходимость комплексного диалога и передачи мирных инициатив через закрытые каналы связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...