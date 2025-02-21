Что известно о тюменских секс-вечеринках для миллионеров с севера

В ближайшее время цены на участие в тюменских секс-вечеринках для жителей ХМАО и ЯНАО могут значительно вырасти. Об этом URA.RU рассказал один из постоянных гостей тусовок для взрослых.
«О том, что цены вырастут, говорят организаторы вечеринок. Причин и факторов, которые могут на это повлиять, достаточно много. Например, стоимость посуточной аренды элитного жилья в Тюмени постоянно растет. Продукты питания, алкоголь, контрацептивы — тоже дешевле не становятся. Говорят, что ценники станут выше примерно в полтора-два раза», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Где проходят секс-вечеринки для миллионеров из ХМАО и ЯНАО
Тусовки для взрослых проходят в особняках на окраинах Тюмени, которые организаторы вечеринок берут в посуточную аренду. Иногда для этих целей используются большие дачные дома в крупных СНТ города.
Как проходит отбор участников
Прежде всего, кандидатам нужно заплатить организационный взнос: от 50 тысяч рублей. Однако это не определяющий фактор. Потенциальный участник секс-тусовки не должен иметь лишнего веса. Также организаторы проведут с ним собеседование, во время которого оценят, достаточно ли человек красив, чтобы присоединиться к закрытой вечеринке.
Какие правила действуют на секс-тусовках для миллионеров в Тюмени
Самое главное правило — никакого секса по принуждению. Участники закрытых вечеринок вступают в половой контакт исключительно по обоюдному желанию. Также запрещена любая фото- и видеосъемка мероприятий, поэтому мобильные телефоны перед входом на тусовку забирают. Приходить туда в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения тоже нельзя.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходят закрытые секс-вечеринки для обеспеченных жителей ХМАО и ЯНАО. Северяне активно принимают в них участие.
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