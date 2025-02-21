21 февраля 2025

Что известно о тюменских секс-вечеринках для миллионеров с севера

На тюменские секс-вечеринки для миллионеров из ХМАО и ЯНАО хотят поднять цены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменские секс-вечеринки проходят раз в три месяца
Тюменские секс-вечеринки проходят раз в три месяца Фото:

В ближайшее время цены на участие в тюменских секс-вечеринках для жителей ХМАО и ЯНАО могут значительно вырасти. Об этом URA.RU рассказал один из постоянных гостей тусовок для взрослых.

«О том, что цены вырастут, говорят организаторы вечеринок. Причин и факторов, которые могут на это повлиять, достаточно много. Например, стоимость посуточной аренды элитного жилья в Тюмени постоянно растет. Продукты питания, алкоголь, контрацептивы — тоже дешевле не становятся. Говорят, что ценники станут выше примерно в полтора-два раза», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Где проходят секс-вечеринки для миллионеров из ХМАО и ЯНАО

Тусовки для взрослых проходят в особняках на окраинах Тюмени, которые организаторы вечеринок берут в посуточную аренду. Иногда для этих целей используются большие дачные дома в крупных СНТ города.

Как проходит отбор участников

Прежде всего, кандидатам нужно заплатить организационный взнос: от 50 тысяч рублей. Однако это не определяющий фактор. Потенциальный участник секс-тусовки не должен иметь лишнего веса. Также организаторы проведут с ним собеседование, во время которого оценят, достаточно ли человек красив, чтобы присоединиться к закрытой вечеринке.

Какие правила действуют на секс-тусовках для миллионеров в Тюмени

Самое главное правило — никакого секса по принуждению. Участники закрытых вечеринок вступают в половой контакт исключительно по обоюдному желанию. Также запрещена любая фото- и видеосъемка мероприятий, поэтому мобильные телефоны перед входом на тусовку забирают. Приходить туда в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения тоже нельзя.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходят закрытые секс-вечеринки для обеспеченных жителей ХМАО и ЯНАО. Северяне активно принимают в них участие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшее время цены на участие в тюменских секс-вечеринках для жителей ХМАО и ЯНАО могут значительно вырасти. Об этом URA.RU рассказал один из постоянных гостей тусовок для взрослых. «О том, что цены вырастут, говорят организаторы вечеринок. Причин и факторов, которые могут на это повлиять, достаточно много. Например, стоимость посуточной аренды элитного жилья в Тюмени постоянно растет. Продукты питания, алкоголь, контрацептивы — тоже дешевле не становятся. Говорят, что ценники станут выше примерно в полтора-два раза», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Где проходят секс-вечеринки для миллионеров из ХМАО и ЯНАО Тусовки для взрослых проходят в особняках на окраинах Тюмени, которые организаторы вечеринок берут в посуточную аренду. Иногда для этих целей используются большие дачные дома в крупных СНТ города. Как проходит отбор участников Прежде всего, кандидатам нужно заплатить организационный взнос: от 50 тысяч рублей. Однако это не определяющий фактор. Потенциальный участник секс-тусовки не должен иметь лишнего веса. Также организаторы проведут с ним собеседование, во время которого оценят, достаточно ли человек красив, чтобы присоединиться к закрытой вечеринке. Какие правила действуют на секс-тусовках для миллионеров в Тюмени Самое главное правило — никакого секса по принуждению. Участники закрытых вечеринок вступают в половой контакт исключительно по обоюдному желанию. Также запрещена любая фото- и видеосъемка мероприятий, поэтому мобильные телефоны перед входом на тусовку забирают. Приходить туда в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения тоже нельзя. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходят закрытые секс-вечеринки для обеспеченных жителей ХМАО и ЯНАО. Северяне активно принимают в них участие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...