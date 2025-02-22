Появились кадры мощного пожара на складе в Ростове-на-Дону

Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, информирует МЧС России. Ранее площадь возгорания оценивалась в 1,5 тысячи квадратных метров.
«Площадь пожара увеличилась до 1,8 тысячи квадратов», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Происходит горение поддонов. Также частично обрушилась кровля здания.
В Ростове-на-Дону горит склад макулатуры. По информации МЧС России, в тушении участвуют 45 специалистов и 13 единиц техники, пострадавших нет. Город окутан черным дымом.
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