Появились кадры мощного пожара на складе в Ростове-на-Дону

МЧС: площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла до 1,8 тысячи квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Частично обрушилась крыша горящего склада в Ростове-на-Дону
Частично обрушилась крыша горящего склада в Ростове-на-Дону Фото:

Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, информирует МЧС России. Ранее площадь возгорания оценивалась в 1,5 тысячи квадратных метров.

«Площадь пожара увеличилась до 1,8 тысячи квадратов», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Происходит горение поддонов. Также частично обрушилась кровля здания.

В Ростове-на-Дону горит склад макулатуры. По информации МЧС России, в тушении участвуют 45 специалистов и 13 единиц техники, пострадавших нет. Город окутан черным дымом.

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Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, информирует МЧС России. Ранее площадь возгорания оценивалась в 1,5 тысячи квадратных метров. «Площадь пожара увеличилась до 1,8 тысячи квадратов», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. Происходит горение поддонов. Также частично обрушилась кровля здания. В Ростове-на-Дону горит склад макулатуры. По информации МЧС России, в тушении участвуют 45 специалистов и 13 единиц техники, пострадавших нет. Город окутан черным дымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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