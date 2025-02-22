Примерно раз в три месяца в Тюмени проходят закрытые секс-вечеринки для жителей ХМАО и ЯНАО. Но, чтобы туда попасть, нужно быть миллионером. Гостям тусовок обещают крайне раскрепощенный отдых, море алкоголя, дорогой еды, и полную конфиденциальность. Плата за эти радости жизни соответствующая. URA.RU удалось поговорить с одной из постоянных участниц вечеринок для взрослых. Она долго отказывалась, но в конце концов согласилась рассказать, что творится за закрытыми дверями.
«Закрытые секс-тусовки для обеспеченных северян проходят в Тюмени уже много лет. Там отдыхают действительно статусные, богатые, а иногда известные люди. При этом, иногда на закрытых вечеринках происходит такое, что порноактерам и не снилось. Мы с мужем ездим в Тюмень за этими эмоциями уже два года. И ни разу не пожалели, что когда-то приняли совместное решение об этом», — рассказала URA.RU постоянная участница тюменских секс-вечеринок из Сургута (ХМАО) Елена (имя изменено по просьбе респондента — прим. ред.).
Интересное предложение
Елене из Сургута 27 лет, ее мужу Вадиму — 30. Несмотря на молодой возраст, пара вышла на достаточно высокий уровень дохода: в месяц общий заработок семьи составляет несколько миллионов рублей. Раньше северяне любили отдыхать за границей, но популярные курорты быстро наскучили. Однажды Елене написала давняя подруга и сделала, по словам северянки, интересное предложение.
«Марина предложила мне с мужем вместо Турции скататься в Тюмень на одно „закрытое мероприятие“. Рассказала, что там есть такая тема, как секс-вечеринки для богатых, и пригласила принять участие в одной из них. Мне предложение показалось интересным, как и моему мужу», — рассказала Елена URA.RU.
Перед первой поездкой в Тюмень супруги договорились не вступать с кем-либо в половой контакт. Решили просто разобраться, как там все устроено. Такая опция на тюменских секс-тусовках есть. Увиденным оба воодушевились и решили вернуться на тюменскую тусовку для взрослых через пару месяцев, но уже в качестве активных участников.
По словам северянки, организаторы тусовок на этом не зарабатывают, а выполняют роль координаторов. «Скажу по секрету, что они такие же бизнесмены, как и мы. Но, поскольку живут в Тюмени, им проще на месте заниматься организацией тусовок. Снимать помещение, нанимать охрану, закупать продукты, алкоголь и так далее», — отметила девушка.
Без телефонов, нижнего белья и совести
Прежде чем попасть на секс-тусовку в Тюмени, семейной паре пришлось пройти несколько собеседований. На которых, в том числе, тщательно оценивались внешние данные супругов. По словам Елены, полным и некрасивым людям принимать участие в закрытых вечеринках нельзя. Даже за большие деньги.
"Мы с Вадимом оба подтянутые, регулярно занимаемся спортом и следим за здоровьем, так что с этим проблем не было. После всех согласований нужно было внести организаторский взнос за участие: что-то около 50 тысяч рублей с человека. Есть билеты и подороже, с расширенным набором опций. В эту сумму входят проживание, алкоголь, еда и средства контрацепции. Время и место проведения тусовки нам сообщили за два часа до ее начала в закрытом telegram-чате", — рассказала девушка.
Перед входом каждому участнику выдали разноцветные бейджи. Красный цвет означает, что человек не расположен к близким знакомствам и пришел «просто посмотреть». Желтый — гость вечеринки готов пообщаться, но относительно секса с незнакомцами еще не определился. Зеленый — участник открыт к любым экспериментам.
«У нас с мужем открытые сексуальные отношения, поэтому мы, недолго думая, взяли зеленые бейджи. За этим ведь и приехали! На входе у нас забрали телефоны: любая фото- и видеосъемка на таких мероприятиях категорически запрещена. Вечеринка началась с легкой шоу-программы, алкоголя и закусок. Спустя пару часов к Вадиму подошла девушка, взяла его за руку и предложила пообщаться наедине, в одной из „тайных комнат“. Он посмотрел в мою сторону, я дала понять, что не против, и они ушли. Спустя десять минут „увели“ уже меня. Отдельно скажу, что там все происходит строго по обоюдному согласию. Если не хочешь заниматься сексом — никто не заставляет», — пояснила Елена в разговоре с URA.RU.
За двое суток у Елены и Вадима было по три половых партнера, сексом друг с другом они не занимались. В ХМАО семейная пара возвращалась в отличном настроении.
«Детям об этом точно не расскажем»
С тех пор Елена и Вадим стали постоянными участниками тюменских секс-вечеринок. По словам девушки, новички там появляются редко и в большей степени это уже «сложившийся коллектив». В основном, за взрослыми развлечениями в Тюмень ездят бизнесмены, чуть реже — известные люди, политики и мелкие чиновники. С некоторыми из них семейная пара поддерживает приятельские отношения в обычной жизни.
"С одной семейной парой мы даже вместе ездили в Турцию, где устраивали свои мини секс-вечеринки. При этом от знакомых и друзей реальную цель своих поездок в Тюмень мы держим в большом секрете, поскольку понимаем, что такое поведение многим может показаться аморальным. Хотя, по большому счету, это наше личное дело и никто нас к этому не принуждает. Да и мы, конечно, не агитируем за такой вид отдыха. Кому-то нравится кататься на лыжах, кто-то свободное время любит проводить в художественных школах, а нам по душе секс с незнакомыми людьми. Детям мы, естественно, не будем рассказывать о том, чем занимались в молодости. Но они у нас пока они и не родились, так что живем на всю катушку", — делится Елена.
Семейная пара из Сургута пробовала ездить на секс-вечеринки в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Но там, по словам девушки, нет той атмосферы, что в Тюмени. Поэтому от закрытых тусовок в других городах было решено отказаться. По словам Елены, с тюменскими вечеринками для взрослых она планирует завязать через пару лет. А потом пара хочет запустить что-то подобное в родном Сургуте. Для этих целей супруги решили приобрести отдельный большой загородный дом и уже копят на него деньги.
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