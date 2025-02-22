ВС РФ предотвратили прорыв ВСУ в Курской области

Российские десантники успешно отбили контратаку ВСУ в селе Свердликово Курской области. Об этом рассказал командир парашютно-десантного батальона с позывным Горм.
«Утром противник на нескольких бронемашинах попытался контратаковать ранее занятые позиции дивизии в Свердликово. Совместными усилиями артиллерии, операторов БПЛА и штурмовых подразделений удалось уничтожить противника», — передает слова Горма РИА Новости. Он добавил, что ликвидированы три боевые машины и 10-15 украинских солдат.
Также было уничтожено артиллерийское орудие. Свердликово было освобождено 17 февраля. Затем российские войска взяли под контроль стратегически важную дорогу. За время боевых действий на этом участке ВСУ понесли серьезные потери, свыше 62 450 военнослужащих и 373 танка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.