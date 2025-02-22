Названо имя нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Заслуженный тренер России Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Об этом на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике рассказал президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров.
«Татьяна Сергаева назначена на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике», — передает слова Белозерова ТАСС. На этой должности Сергаева заменила Ирину Винер, которая с 2001 года руководила национальной командой.
12 февраля Винер сообщила о своем решении покинуть пост главного тренера. Она решила сосредоточиться на обучении тренеров и передаче опыта. Специалист на протяжении многих лет воспитывала спортсменок, которые завоевывали золото на международных соревнованиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.