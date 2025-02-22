Путин провел срочное заседание Совбеза в субботу

Путин созвонился с членами Совбеза по видеосвязи
Президент России Владимир Путин провел срочное заседание с членами Совета Безопасности 22 февраля. Совещание проходило в формате видео-конференции. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
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