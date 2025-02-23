Скандал в элитной гимназии, обыски в вузе и война с наркодилерами: главные события недели

На прошедшей неделе Курганская область столкнулась с чередой резонансных событий. От скандала в элитной гимназии и обысков в университете до политических заявлений о «пятой колонне» и борьбы с наркомафией. Что еще важного произошло в Кургане — в материале URA.RU.
Родители гимназии №47 в Кургане требуют отставки директора из-за агрессии ученика
Родители учащихся элитной гимназии обратились к властям с жалобой на бездействие директора Ирины Бобчик в конфликте с агрессивным учеником. Подросток систематически нарушал дисциплину, оказывал давление на сверстников и педагогов. После игнорирования обращений родители направили письмо врио главы города, что привело к проверкам комиссии по делам несовершеннолетних и полиции.
Курганская область заняла 76-е место в рейтинге качества жизни
Регион оказался в числе аутсайдеров по уровню жизни в 2024 году, уступив большинству субъектов РФ. Несмотря на небольшой рост (с 77-го места в 2023-м), область отстаёт в экономическом развитии. В топ рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и регионы с сильной экономикой.
В Курганском госуниверситете прошли обыски из-за подозрений в миграционных нарушениях
Силовики изъяли документы в вузе, проверяя возможные схемы незаконного оформления иностранных студентов. По данным источников, студенты могли числиться в университете, но фактически работать. Проверка продолжается, ректор Надежда Дубив недоступна для комментариев.
Депутат Зырянов обвинил «пятую колонну» в срыве выборов мэра Кургана
Виктор Зырянов связал затяжное отсутствие главы города с деятельностью «либеральной системы», укоренившейся со времен Ельцина. По его мнению, «внутренние враги» препятствуют развитию Кургана, следуя антигосударственной повестке.
5. Депутат Ильтяков поддержал возвращение западных брендов в Россию
Александр Ильтяков выступил против запретов на работу иностранных компаний, призвав российский бизнес конкурировать качеством. Он раскритиковал политизацию экономики Западом, заявив, что истинная демократия — в России.
6. Губернатор Шумков призвал ужесточить наказание для вовлекающих детей в наркоторговлю
Вадим Шумков потребовал от судей беспристрастно рассматривать дела взрослых, использующих несовершеннолетних для распространения наркотиков. Он отметил рост таких случаев и моральный упадок в семьях, где родители оправдывают преступления детей.
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