23 февраля 2025
22 февраля 2025

Скандал в элитной гимназии, обыски в вузе и война с наркодилерами: главные события недели

В Кургане родители гимназии объявили бойкот директору из-за агрессии ученика
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители гимназии требуют отставки директора в Кургане
Родители гимназии требуют отставки директора в Кургане Фото:

На прошедшей неделе Курганская область столкнулась с чередой резонансных событий. От скандала в элитной гимназии и обысков в университете до политических заявлений о «пятой колонне» и борьбы с наркомафией. Что еще важного произошло в Кургане — в материале URA.RU.

Родители гимназии №47 в Кургане требуют отставки директора из-за агрессии ученика

Родители учащихся элитной гимназии обратились к властям с жалобой на бездействие директора Ирины Бобчик в конфликте с агрессивным учеником. Подросток систематически нарушал дисциплину, оказывал давление на сверстников и педагогов. После игнорирования обращений родители направили письмо врио главы города, что привело к проверкам комиссии по делам несовершеннолетних и полиции.

Курганская область заняла 76-е место в рейтинге качества жизни

Регион оказался в числе аутсайдеров по уровню жизни в 2024 году, уступив большинству субъектов РФ. Несмотря на небольшой рост (с 77-го места в 2023-м), область отстаёт в экономическом развитии. В топ рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и регионы с сильной экономикой.

В Курганском госуниверситете прошли обыски из-за подозрений в миграционных нарушениях

Силовики изъяли документы в вузе, проверяя возможные схемы незаконного оформления иностранных студентов. По данным источников, студенты могли числиться в университете, но фактически работать. Проверка продолжается, ректор Надежда Дубив недоступна для комментариев.

Депутат Зырянов обвинил «пятую колонну» в срыве выборов мэра Кургана

Виктор Зырянов связал затяжное отсутствие главы города с деятельностью «либеральной системы», укоренившейся со времен Ельцина. По его мнению, «внутренние враги» препятствуют развитию Кургана, следуя антигосударственной повестке.

5. Депутат Ильтяков поддержал возвращение западных брендов в Россию

Александр Ильтяков выступил против запретов на работу иностранных компаний, призвав российский бизнес конкурировать качеством. Он раскритиковал политизацию экономики Западом, заявив, что истинная демократия — в России.

6. Губернатор Шумков призвал ужесточить наказание для вовлекающих детей в наркоторговлю

Вадим Шумков потребовал от судей беспристрастно рассматривать дела взрослых, использующих несовершеннолетних для распространения наркотиков. Он отметил рост таких случаев и моральный упадок в семьях, где родители оправдывают преступления детей.

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На прошедшей неделе Курганская область столкнулась с чередой резонансных событий. От скандала в элитной гимназии и обысков в университете до политических заявлений о «пятой колонне» и борьбы с наркомафией. Что еще важного произошло в Кургане — в материале URA.RU. Родители гимназии №47 в Кургане требуют отставки директора из-за агрессии ученика Родители учащихся элитной гимназии обратились к властям с жалобой на бездействие директора Ирины Бобчик в конфликте с агрессивным учеником. Подросток систематически нарушал дисциплину, оказывал давление на сверстников и педагогов. После игнорирования обращений родители направили письмо врио главы города, что привело к проверкам комиссии по делам несовершеннолетних и полиции. Курганская область заняла 76-е место в рейтинге качества жизни Регион оказался в числе аутсайдеров по уровню жизни в 2024 году, уступив большинству субъектов РФ. Несмотря на небольшой рост (с 77-го места в 2023-м), область отстаёт в экономическом развитии. В топ рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург и регионы с сильной экономикой. В Курганском госуниверситете прошли обыски из-за подозрений в миграционных нарушениях Силовики изъяли документы в вузе, проверяя возможные схемы незаконного оформления иностранных студентов. По данным источников, студенты могли числиться в университете, но фактически работать. Проверка продолжается, ректор Надежда Дубив недоступна для комментариев. Депутат Зырянов обвинил «пятую колонну» в срыве выборов мэра Кургана Виктор Зырянов связал затяжное отсутствие главы города с деятельностью «либеральной системы», укоренившейся со времен Ельцина. По его мнению, «внутренние враги» препятствуют развитию Кургана, следуя антигосударственной повестке. 5. Депутат Ильтяков поддержал возвращение западных брендов в Россию Александр Ильтяков выступил против запретов на работу иностранных компаний, призвав российский бизнес конкурировать качеством. Он раскритиковал политизацию экономики Западом, заявив, что истинная демократия — в России. 6. Губернатор Шумков призвал ужесточить наказание для вовлекающих детей в наркоторговлю Вадим Шумков потребовал от судей беспристрастно рассматривать дела взрослых, использующих несовершеннолетних для распространения наркотиков. Он отметил рост таких случаев и моральный упадок в семьях, где родители оправдывают преступления детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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