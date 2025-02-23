В ЯНАО перекрыли выезд из отдаленного поселка

Выезд из поселка Тазовский (ЯНАО) временно ограничен из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в администрации Тазовского района.
«В связи с ухудшением погодных условий движение транспорта из поселка Тазовский временно перекрыто. Настоятельно рекомендуем ограничить передвижение всех видов техники по межселенной территории и территории населенных пунктов Тазовского района», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Тазовского района.
Ранее URA.RU сообщало, что в округе закрыты для проезда два зимника: Коротчаево — Красноселькуп и между Аксаркой и Яр-Сале. С 17:00 участок дороги от Аксарки до Салемала снова открыт для движения.
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