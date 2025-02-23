23 февраля 2025

В ЯНАО перекрыли выезд из отдаленного поселка

Движение транспорта из поселка Тазовский в ЯНАО перекрыто
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу из поселка Тазовский закрыли
Дорогу из поселка Тазовский закрыли Фото:

Выезд из поселка Тазовский (ЯНАО) временно ограничен из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в администрации Тазовского района.

«В связи с ухудшением погодных условий движение транспорта из поселка Тазовский временно перекрыто. Настоятельно рекомендуем ограничить передвижение всех видов техники по межселенной территории и территории населенных пунктов Тазовского района», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Тазовского района.

Ранее URA.RU сообщало, что в округе закрыты для проезда два зимника: Коротчаево — Красноселькуп и между Аксаркой и Яр-Сале. С 17:00 участок дороги от Аксарки до Салемала снова открыт для движения.

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Выезд из поселка Тазовский (ЯНАО) временно ограничен из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в администрации Тазовского района. «В связи с ухудшением погодных условий движение транспорта из поселка Тазовский временно перекрыто. Настоятельно рекомендуем ограничить передвижение всех видов техники по межселенной территории и территории населенных пунктов Тазовского района», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Тазовского района. Ранее URA.RU сообщало, что в округе закрыты для проезда два зимника: Коротчаево — Красноселькуп и между Аксаркой и Яр-Сале. С 17:00 участок дороги от Аксарки до Салемала снова открыт для движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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