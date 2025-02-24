«Ведомости»: закон по бездомным животным не снизил число нападений на людей в РФ

Закон, позволяющий регионам самостоятельно решать проблему бездомных животных, не оказал значительного влияния на статистику нападений на людей. В 2024 году 237 тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за укусов собак, что на 0,9% меньше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«Закон, наделяющий регионы правом самостоятельно решать проблему бездомных животных (вступил в силу 24 июля 2023 г.), существенно не повлиял на общероссийскую статистику нападений на людей», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. По их сведениям, в прошлом году 237 тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за укусов собак (сюда же входят ослюнения и оцарапывания). Это на 0,9% меньше по сравнению с 2023 годом.
Ранее URA.RU сообщало, что с марта 2025 года в Московской области вводятся новые правила, обязывающие владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев. Эти изменения направлены на создание единой базы данных, что упростит поиск животных в случае их потери. Владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после того, как животному исполнится три месяца. За отсутствие регистрации предусмотрены штрафы от 1500 до 3000 рублей.
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