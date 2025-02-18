В Москве начнут штрафовать владельцев собак

С марта в Московской области начинают действовать новые правила КоАП РФ, обязывающие владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев. Эти изменения направлены на создание единой базы данных о домашних животных, что упростит их поиск в случае потери.
«С марта 2025 года в Московской области вступают в силу изменения в КоАП РФ, которые устанавливают административную ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации своих питомцев. Эта мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери», — сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Согласно нововведению, владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после того, как животному исполнится три месяца. За отсутствие обязательной регистрации собаки ее владелец может быть привлечен к административной ответственности. Штрафы за нарушение составят от 1500 до 3000 рублей.
Для удобства граждан процедура регистрации предусмотрена как через онлайн-платформы, так и непосредственно в ветеринарных клиниках. Владельцам животных необходимо предоставить паспортные данные, контактную информацию и сведения о питомце, включая породу и кличку. Это позволит значительно упростить идентификацию животных и их владельцев в случае необходимости.
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