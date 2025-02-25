VIP-политики, бизнесмены и журналисты рассказали, за что любят Курган, признанный лучшим

Курган попал в топ-25 российских городов по качеству жизни, обогнав Тюмень. URA.RU решило узнать, за что статусные горожане любят город.
Сергей Лисовский, депутат Госдумы от Курганской области
Когда я приезжаю из Москвы в Курган, у меня гораздо больше времени, потому что в Москве я провожу от двух до трех часов в машине, а в Кургане это гораздо все быстрее. Я даже удивляюсь, насколько я больше успеваю сделать. А потом проанализировал, понял, что время в дороге занимает гораздо меньше. Это, конечно, существенный фактор для жизни. Ну и погода — в Кургане все-таки много солнечных дней, а в Москве и других крупных городах, по-видимому, из-за смога солнца практически не видно.
Евгений Сергеев, застройщик
Здесь я родился и вырос. Место силы. Место с зауральским характером! Место для настоящей жизни. Большая честь для меня достойно жить и искренне любить свою малую Родину. Я никогда не был сторонником подхода: «Поскорее сбежать за лучшей жизнью в другой, большой город». Еще в юности после университета я решил остаться и делать наш город лучше. Начинать нужно с себя. И вот уже десять лет мы строим Курган красивым и современным.
Владимир Менщиков, адвокат
В Кургане нет пробок. Можно быстро передвигаться по городу. Вблизи природные объекты (леса, озера, реки) для отдыха. ?Удобное геополитическое местоположение (легкость перемещения между столицами регионов УрФО, налаженная логистика со столичными регионами, Москва, Санкст-Петербург. Возможность приобретения экологических продуктов питания, произведенных частными фермами и КФХ. Отсутствие большой конкуренции в бизнесе.
Виктор Поляков, ресторатор
Люблю Курган за компактность, за наполненность и целостность, за комфорт проживания.
Людмила Михайлова, пенсионер
Жить в Кургане — это, в первую очередь, комфорт и спокойствие. Здесь нет того городского шума и суматохи, как в мегаполисах, а все самое необходимое находится буквально под рукой. Также у нас простые, доброжелательные люди.
Татьяна Андреева, редактор URA.RU
Тридцать минут — и можно гулять по лесу, собирать грибы, гулять с собакой, купаться. Маркетплейсы помогают купить все, что захочется. Наши местные продукты — самые вкусные. Здесь приветливые люди. Они красивые и простые. А еще у нас бесплатные парковки!
Ольга Курбатова, замредактора URA.RU
Курган — хороший уютный город. Быстро добираешься до любой точки. Есть все, что нужно для жизни — любые места развлечений, кафе, кинотеатры, детские развлечения. Наличие уличных тренажеров. Пусть пока немного, но они есть. Постоянно проходят какие-то мероприятия. Большой выбор, куда отдать ребенка на дополнительные занятия. Много талантливых людей. Очень красиво украшен город в зимнее время. Есть возможность покупать продукты высокого качества (местного производства) — в крупных городах с этим проблемы. Я не местная, но даже меня напрягает, когда Курган только критикуют. Родину нужно любить, малую Родину нужно любить. И вообще ценить то, что имеешь.
Дмитрий Евтеев, журналист URA.RU
Курган, в отличие от других регионов, даже промышленных, действительно на хорошем уровне по зарплатам для населения. Получать около 100 тысяч и больше стало нормой для трудящихся, тогда как за аналогичную работу в городах за пределами УрФО могут платить в два раза меньше. Также удобство передвижения по городу — если есть личное авто или средства на такси, из одного района в другой можно доехать за 20 минут.
Екатерина Сычкова, журналист URA.RU
Я очень люблю Курган — маленький, уютный, компактный. Здесь за день можно успеть сделать 100 дел. За город на природу можно уехать за 15 минут. Мы не тратим время на дорогу, не живем в метро и в пробках. А еще, я считаю, что у нас на дорогах преимущественно взаимовежливые водители.
Алла Маковеева, журналист URA.RU
В Кургане в сравнении с Челябинском и Казахстаном очень хорошо чистят снег. Там «козьи тропы» — не пройти, а у нас же с этим нет таких проблем, убирают хорошо и чисто.
Валерий Кузнецов, журналист URA.RU
Небольшие размеры делают город удобным для жилья и пеших прогулок. Он не перегружен пробками, как соседние мегаполисы. Отсюда — относительно невысокий уровень загрязнения воздуха автомобильным конденсатом. Радует, что еще сохранились уголки со старинной архитектурой. В центре чисто, на окраинах — относительно чисто.
Тимур Нуцулханов, журналист URA.RU
Здесь все друг друга знают. Много друзей и близких. Все знакомое и родное. Нет суеты.
Илья Кузнецов, журналист
Кургане все в шаговой доступности, компактный город. В Кургане редко бывают большие пробки.
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