Тюменке-инвалиду, которая полгода была заперта в квартире, выдали коляску. Новости URA.RU работают

Тюменка получила инвалидную коляску спустя час после публикации URA.RU
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина не могла добиться коляски с октября 2024 года
Женщина не могла добиться коляски с октября 2024 года Фото:

Тюменке Ольге Рябовой, которая была прикована к постели почти полгода, после публикации URA.RU наконец-то выдали инвалидную коляску. Об этом женщина сообщила корреспондентам.

«Позвонили из поликлиники № 6 и Соцфонда и сказали, что завтра привезут коляску. Выражаю вашей редакции огромную благодарность. Прямо сижу и плачу от радости!» — такими эмоциями поделилась тюменка с корреспондентом агентства.

Жительница Тюмени Ольга Рябова после получения инвалидности оказалась заперта в своей квартире. Социальный фонд должен был выделить ей коляску, однако с октября 2024 года женщина оставалась дома и была вынуждена просить помощи у родственников.

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Тюменке Ольге Рябовой, которая была прикована к постели почти полгода, после публикации URA.RU наконец-то выдали инвалидную коляску. Об этом женщина сообщила корреспондентам. «Позвонили из поликлиники № 6 и Соцфонда и сказали, что завтра привезут коляску. Выражаю вашей редакции огромную благодарность. Прямо сижу и плачу от радости!» — такими эмоциями поделилась тюменка с корреспондентом агентства. Жительница Тюмени Ольга Рябова после получения инвалидности оказалась заперта в своей квартире. Социальный фонд должен был выделить ей коляску, однако с октября 2024 года женщина оставалась дома и была вынуждена просить помощи у родственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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