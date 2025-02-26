Тюменке Ольге Рябовой, которая была прикована к постели почти полгода, после публикации URA.RU наконец-то выдали инвалидную коляску. Об этом женщина сообщила корреспондентам.
«Позвонили из поликлиники № 6 и Соцфонда и сказали, что завтра привезут коляску. Выражаю вашей редакции огромную благодарность. Прямо сижу и плачу от радости!» — такими эмоциями поделилась тюменка с корреспондентом агентства.
Жительница Тюмени Ольга Рябова после получения инвалидности оказалась заперта в своей квартире. Социальный фонд должен был выделить ей коляску, однако с октября 2024 года женщина оставалась дома и была вынуждена просить помощи у родственников.
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