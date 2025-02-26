26 февраля 2025

В Кургане временно останутся без воды колония и детский сад. Список

В Кургане без воды останутся колония и детский сад
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане ожидают временное отключение воды
В Кургане ожидают временное отключение воды Фото:

В Кургане ждут временное отключение воды из-за замены пожарного гидранта. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза». 

«Отключение воды 1 марта с 09:00 до 21:00 затронет несколько районов, включая поселок Локомотивный и улицы Чехова, Электровозная, Правды и 2-Часовая. Без водоснабжения останется „дошкольное отделение школы №75“ и несколько жилых комплексов», — указано в посте канала. 

Среди затронутых объектов также находятся магазин «Север», колония-поселение №5 и мебельная фабрика «Потютьков». Жителям рекомендуется заблаговременно запастись водой для минимизации неудобств, связанных с отключением.

Полный список объектов, которые временно останутся без воды:

  • поселок Локомотивный –- частный сектор;
  • ул.Чехова № 1, 5, 11, 11ст.3;
  • ул.Электровозная № 23/1 – Детский сад-ясли (дошкольное отделение школы №75), 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27,
  • ул. Правды –частный сектор, в том числе Правды № 60А – магазин «Север»;
  • ул. 2-Часовая № 48а – Колония-поселения №5,
  • 54 –Мебельная фабрика «Потютьков»,
  • 54А - жилой комплекс «Рябиновый»,
  • 54Б – жилой комплекс «Счастливая жизнь»;
  • Теплопункт № 33.

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В Кургане ждут временное отключение воды из-за замены пожарного гидранта. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».  «Отключение воды 1 марта с 09:00 до 21:00 затронет несколько районов, включая поселок Локомотивный и улицы Чехова, Электровозная, Правды и 2-Часовая. Без водоснабжения останется „дошкольное отделение школы №75“ и несколько жилых комплексов», — указано в посте канала.  Среди затронутых объектов также находятся магазин «Север», колония-поселение №5 и мебельная фабрика «Потютьков». Жителям рекомендуется заблаговременно запастись водой для минимизации неудобств, связанных с отключением. Полный список объектов, которые временно останутся без воды:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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