В Кургане ждут временное отключение воды из-за замены пожарного гидранта. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».
«Отключение воды 1 марта с 09:00 до 21:00 затронет несколько районов, включая поселок Локомотивный и улицы Чехова, Электровозная, Правды и 2-Часовая. Без водоснабжения останется „дошкольное отделение школы №75“ и несколько жилых комплексов», — указано в посте канала.
Среди затронутых объектов также находятся магазин «Север», колония-поселение №5 и мебельная фабрика «Потютьков». Жителям рекомендуется заблаговременно запастись водой для минимизации неудобств, связанных с отключением.
Полный список объектов, которые временно останутся без воды:
- поселок Локомотивный –- частный сектор;
- ул.Чехова № 1, 5, 11, 11ст.3;
- ул.Электровозная № 23/1 – Детский сад-ясли (дошкольное отделение школы №75), 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27,
- ул. Правды –частный сектор, в том числе Правды № 60А – магазин «Север»;
- ул. 2-Часовая № 48а – Колония-поселения №5,
- 54 –Мебельная фабрика «Потютьков»,
- 54А - жилой комплекс «Рябиновый»,
- 54Б – жилой комплекс «Счастливая жизнь»;
- Теплопункт № 33.
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