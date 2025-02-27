В Тюмени подскочили цены на чай

В Тюмени на 10% за год подскочили цены на чай. Причем, подорожал и черный, и зеленый напитки, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина.
«Как следует из последних данных, цена на зеленый чай увеличилась на 10,2% и достигла отметки в 249 рублей за 100 грамм. Стоимость черного чая также показала рост на 9,7% и теперь составляет 261 рубль за 100 грамм.», — приводит издание слова Калугина.
Отмечается, что основной причиной повышения цен стали евросанкции и колебания курса доллара. Это сказалось на затратах на логистику и себестоимость производства продукта.
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