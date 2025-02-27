27 февраля 2025

В Тюмени подскочили цены на чай

Стоимость чая в Тюменской области выросла за год на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени подорожали и черный, и зеленый чаи
В Тюмени подорожали и черный, и зеленый чаи Фото:

В Тюмени на 10% за год подскочили цены на чай. Причем, подорожал и черный, и зеленый напитки, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина.

«Как следует из последних данных, цена на зеленый чай увеличилась на 10,2% и достигла отметки в 249 рублей за 100 грамм. Стоимость черного чая также показала рост на 9,7% и теперь составляет 261 рубль за 100 грамм.», — приводит издание слова Калугина.

Отмечается, что основной причиной повышения цен стали евросанкции и колебания курса доллара. Это сказалось на затратах на логистику и себестоимость производства продукта.

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В Тюмени на 10% за год подскочили цены на чай. Причем, подорожал и черный, и зеленый напитки, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константина Калугина. «Как следует из последних данных, цена на зеленый чай увеличилась на 10,2% и достигла отметки в 249 рублей за 100 грамм. Стоимость черного чая также показала рост на 9,7% и теперь составляет 261 рубль за 100 грамм.», — приводит издание слова Калугина. Отмечается, что основной причиной повышения цен стали евросанкции и колебания курса доллара. Это сказалось на затратах на логистику и себестоимость производства продукта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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