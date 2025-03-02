Дорожники ЯНАО выставили женщину против мужчин в хоккее

Сотрудники ямальского дептранспорта провели отраслевую игру — хоккей на валенках. Среди команд в спортивной игре участвовала единственная женщина, начальник отдела весогабаритного контроля дорожной дирекции дептранспорта Наталья Хожай.
«Впервые на Ямале провели отраслевую игру среди дорожников по хоккею на валенках. Открытием игры стала единственная женщина, участвовавшая в игре, Наталья Хожай из команды дорожной дирекции», — сообщили в официальном telegram-канале депаратмента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Переходящий кубок и первое место завоевала сборная команда окружной дорожной дирекции «Белые медведи». Второе место заняла команда «СеверАвтодор», третье — «Титаны Ростелекома». Еще три команды «ЯмалАвтодора», «Партнера» и окружной дорожной дирекции отмечены наградами за участие.
Ранее в Ноябрьске прошли первые соревнования Мультиспортивной семейной лиги, где семьи испытали свои силы в выполнении нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». Эти мероприятия подчеркивают тенденцию к вовлечению жителей в физическую активность через оригинальные и массовые спортивные события.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!