Трамп потребовал встречи между РФ и Украиной 15 мая

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Трамп подчеркнул важность встречи России и Украины 15 мая
Трамп подчеркнул важность встречи России и Украины 15 мая Фото:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости встречи между представителями Российской Федерации и Украины, запланированной на 15 мая, и назвал ее очень важной для дальнейшего урегулирования конфликта. О значимости этого события американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме. 

В своем выступлении Трамп подчеркнул, что встреча имеет огромное значение для обсуждения и разрешения текущих напряженностей между двумя странами. Президент США выразил надежду, что диалог поможет найти пути к мирному урегулированию конфликта и укреплению стабильности в регионе. Транслировал мероприятие телеканал Fox News в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News анонсировал проведение в ближайшие дни важных встреч, посвященных урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что Вашингтон достиг значительного прогресса и призывал лидеров России и Украины как можно скорее начать переговоры для прекращения вооруженного противостояния.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости встречи между представителями Российской Федерации и Украины, запланированной на 15 мая, и назвал ее очень важной для дальнейшего урегулирования конфликта. О значимости этого события американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме.  В своем выступлении Трамп подчеркнул, что встреча имеет огромное значение для обсуждения и разрешения текущих напряженностей между двумя странами. Президент США выразил надежду, что диалог поможет найти пути к мирному урегулированию конфликта и укреплению стабильности в регионе. Транслировал мероприятие телеканал Fox News в соцсети X. Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News анонсировал проведение в ближайшие дни важных встреч, посвященных урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что Вашингтон достиг значительного прогресса и призывал лидеров России и Украины как можно скорее начать переговоры для прекращения вооруженного противостояния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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