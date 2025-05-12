Россия может закрыть консульства Польши в двух городах

В ответ на действия Польши по закрытию генконсульства Российской Федерации в Кракове, Москва рассматривает возможность закрытия польского консульства в Калининграде или Иркутске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Может», — так замминистра ответил на вопрос ТАСС о закрытии польского консульства, добавив, что Москва «ответит, конечно». Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял решение отозвать разрешение на функционирование генконсульства России в Кракове.
Власти Польши также объявили дипломатов российского генконсульства в Кракове персонами нон грата и сообщили о возможном закрытии учреждения в течение 30 дней, связав это решение с подозрениями в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2023 года. Аналогичные меры ранее были приняты в отношении российского консульства в Познани.
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