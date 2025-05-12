Россия может закрыть консульства Польши в двух городах

МИД: Россия рассмотрит закрытие польских консульств в Калининграде и Иркутске
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Россия может закрыть оставшиеся консульства Польши
Россия может закрыть оставшиеся консульства Польши Фото:
новость из сюжета
Польша закрыла генконсульство РФ

В ответ на действия Польши по закрытию генконсульства Российской Федерации в Кракове, Москва рассматривает возможность закрытия польского консульства в Калининграде или Иркутске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Может», — так замминистра ответил на вопрос ТАСС о закрытии польского консульства, добавив, что Москва «ответит, конечно». Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял решение отозвать разрешение на функционирование генконсульства России в Кракове.

Власти Польши также объявили дипломатов российского генконсульства в Кракове персонами нон грата и сообщили о возможном закрытии учреждения в течение 30 дней, связав это решение с подозрениями в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2023 года. Аналогичные меры ранее были приняты в отношении российского консульства в Познани.

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В ответ на действия Польши по закрытию генконсульства Российской Федерации в Кракове, Москва рассматривает возможность закрытия польского консульства в Калининграде или Иркутске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Может», — так замминистра ответил на вопрос ТАСС о закрытии польского консульства, добавив, что Москва «ответит, конечно». Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский принял решение отозвать разрешение на функционирование генконсульства России в Кракове. Власти Польши также объявили дипломатов российского генконсульства в Кракове персонами нон грата и сообщили о возможном закрытии учреждения в течение 30 дней, связав это решение с подозрениями в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2023 года. Аналогичные меры ранее были приняты в отношении российского консульства в Познани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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