11 мая 2025

Самолет, летевший в ЯНАО, экстренно приземлился в Тюмени

Рейс авиакомпании «Ямал» Омск — Ноябрьск вынужденно сел в Тюмени из-за неполадок
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет АК «Ямал» вынужденно сел в Тюмени (архивное фото)
Самолет АК «Ямал» вынужденно сел в Тюмени (архивное фото) Фото:

Авиарейс по маршруту Омск — Ноябрьск (ЯНАО) вынужденно приземлился в Тюмени из-за неполадок с гидросистемой. Происшествие произошло 11 мая, сообщил telegram-канал «Aviaincident».

«Экипаж доложил о замечании ко второй гидросистеме. Принял решение следовать на аэродром Рощино в Тюмени», — рассказал «Aviaincident». Рейс выполнялся авиакомпанией «Ямал».

Ранее URA.RU сообщало о задержке нескольких рейсов внутренних и столичных маршрутов. Задерживались и переносились вертолетные и самолетные маршруты.

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Авиарейс по маршруту Омск — Ноябрьск (ЯНАО) вынужденно приземлился в Тюмени из-за неполадок с гидросистемой. Происшествие произошло 11 мая, сообщил telegram-канал «Aviaincident». «Экипаж доложил о замечании ко второй гидросистеме. Принял решение следовать на аэродром Рощино в Тюмени», — рассказал «Aviaincident». Рейс выполнялся авиакомпанией «Ямал». Ранее URA.RU сообщало о задержке нескольких рейсов внутренних и столичных маршрутов. Задерживались и переносились вертолетные и самолетные маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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