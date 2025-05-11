Самолет, летевший в ЯНАО, экстренно приземлился в Тюмени

Самолет АК «Ямал» вынужденно сел в Тюмени (архивное фото)
Авиарейс по маршруту Омск — Ноябрьск (ЯНАО) вынужденно приземлился в Тюмени из-за неполадок с гидросистемой. Происшествие произошло 11 мая, сообщил telegram-канал «Aviaincident».
«Экипаж доложил о замечании ко второй гидросистеме. Принял решение следовать на аэродром Рощино в Тюмени», — рассказал «Aviaincident». Рейс выполнялся авиакомпанией «Ямал».
Ранее URA.RU сообщало о задержке нескольких рейсов внутренних и столичных маршрутов. Задерживались и переносились вертолетные и самолетные маршруты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!