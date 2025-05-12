Против Егора Крида возбудили дело

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Против Крида возбудили дело за рекламу алкоголя
Против Крида возбудили дело за рекламу алкоголя Фото:

Против популярного российского исполнителя Егора Крида возбуждено административное дело. Санкт-Петербургское УФАС начало расследование после жалобы гражданина на один из клипов артиста, в котором происходит демонстрация виски без соответствующей пометки о рекламе.

"В отношении Егора Крида возбуждено дело из-за рекламы виски", — сообщили ТАСС в Санкт-Петербургском УФАС. Согласно законодательству РФ, любая реклама алкогольной продукции должна сопровождаться четким указанием, что это реклама. В ролике Егора Крида такая пометка отсутствовала, что и стало основанием для обращения недовольного зрителя в УФАС.

Представители Управления по борьбе с монополией провели предварительное расследование и подтвердили наличие нарушения. Сейчас ведется дополнительная проверка, по результатам которой будет принято решение о возможном наложении штрафа или других мер административного воздействия. Представители Егора Крида пока не комментировали ситуацию.

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Против популярного российского исполнителя Егора Крида возбуждено административное дело. Санкт-Петербургское УФАС начало расследование после жалобы гражданина на один из клипов артиста, в котором происходит демонстрация виски без соответствующей пометки о рекламе. "В отношении Егора Крида возбуждено дело из-за рекламы виски", — сообщили ТАСС в Санкт-Петербургском УФАС. Согласно законодательству РФ, любая реклама алкогольной продукции должна сопровождаться четким указанием, что это реклама. В ролике Егора Крида такая пометка отсутствовала, что и стало основанием для обращения недовольного зрителя в УФАС. Представители Управления по борьбе с монополией провели предварительное расследование и подтвердили наличие нарушения. Сейчас ведется дополнительная проверка, по результатам которой будет принято решение о возможном наложении штрафа или других мер административного воздействия. Представители Егора Крида пока не комментировали ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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