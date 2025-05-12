Против Егора Крида возбудили дело

Против популярного российского исполнителя Егора Крида возбуждено административное дело. Санкт-Петербургское УФАС начало расследование после жалобы гражданина на один из клипов артиста, в котором происходит демонстрация виски без соответствующей пометки о рекламе.
"В отношении Егора Крида возбуждено дело из-за рекламы виски", — сообщили ТАСС в Санкт-Петербургском УФАС. Согласно законодательству РФ, любая реклама алкогольной продукции должна сопровождаться четким указанием, что это реклама. В ролике Егора Крида такая пометка отсутствовала, что и стало основанием для обращения недовольного зрителя в УФАС.
Представители Управления по борьбе с монополией провели предварительное расследование и подтвердили наличие нарушения. Сейчас ведется дополнительная проверка, по результатам которой будет принято решение о возможном наложении штрафа или других мер административного воздействия. Представители Егора Крида пока не комментировали ситуацию.
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