Роскачество рассказало, как отличить поддельные платежки по ЖКУ

Роскачество: при оплате ЖКХ нужно внимательно проверять реквизиты платежа
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На поддельных квитанциях часто встречаются фальшивые QR-коды
На поддельных квитанциях часто встречаются фальшивые QR-коды Фото:

Для того чтобы отличить поддельную квитанцию от настоящей, важно тщательно проверять реквизиты платежа, а также данные плательщика и информацию о жилплощади. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Чтобы определить фальшивку, следует обращать внимание на реквизиты платежа, данные плательщика и жилплощади», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что на поддельных квитанциях часто можно увидеть фальшивый QR-код, направляющий средства мошенникам. В настоящей квитанции указаны ФИО, адрес, код плательщика, тарифы и показания индивидуальных счетчиков.

Также следует убедиться, что данные о льготах, площади и числе зарегистрированных граждан соответствуют действительности. Если возникают сомнения, рекомендуется обратиться в управляющую компанию или сравнить новую квитанцию с предыдущими, заключили в Роскачестве.

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Для того чтобы отличить поддельную квитанцию от настоящей, важно тщательно проверять реквизиты платежа, а также данные плательщика и информацию о жилплощади. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. «Чтобы определить фальшивку, следует обращать внимание на реквизиты платежа, данные плательщика и жилплощади», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что на поддельных квитанциях часто можно увидеть фальшивый QR-код, направляющий средства мошенникам. В настоящей квитанции указаны ФИО, адрес, код плательщика, тарифы и показания индивидуальных счетчиков. Также следует убедиться, что данные о льготах, площади и числе зарегистрированных граждан соответствуют действительности. Если возникают сомнения, рекомендуется обратиться в управляющую компанию или сравнить новую квитанцию с предыдущими, заключили в Роскачестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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