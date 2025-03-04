Для постящихся депутатов Госдумы составили специальное меню

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В Великий пост депутатам предложено специальное меню с жареным нутом
В Великий пост депутатам предложено специальное меню с жареным нутом Фото:

Депутаты Госдумы, которые соблюдают семинедельный Великий пост перед Пасхой, смогут питаться по особому меню, представленный комбинатом «Кремлевский». В него входят: салат из киноа с печеным перцем, томатами черри и шпинатом за 670 рублей, картофельные котлеты с грибами за 580 рублей и другие блюда. Об этом пишут журналисты.

«Для депутатов Госдумы, соблюдающих Великий пост, комбинат питания „Кремлевский“ представил в столовой нижней палаты парламента специальное меню», — написали в telegram-канале «Вы слушали Маяк». Они также опубликовали список особых блюд из этого меню:

Салаты:

  • Салат из киноа с печёным перцем, томатами черри и шпинатом. Его стоимость 670 рублей.
  • Винегрет с красной фасолью, грибами и зерновой горчицей. Он стоит 520 рублей;

Горячее:

  • Картофельные котлеты жареными грибами и карамелизированной морковью. Цена за порцию — 580 рублей.
  • Овощной рататуй с базиликом и орешками пекан. Ценник — 530 рублей.
  • Жареный нут с баклажанами и томатами черри. Он стоит 490 рублей.

Десерты:

  • Вафли из нута с томатами, каперсами и свежим шпинатом. Стоимость — 580 рублей.
  • Шоколадные вафли из нута с вишней и смородиной. Цена за порцию — 440 рублей.

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Депутаты Госдумы, которые соблюдают семинедельный Великий пост перед Пасхой, смогут питаться по особому меню, представленный комбинатом «Кремлевский». В него входят: салат из киноа с печеным перцем, томатами черри и шпинатом за 670 рублей, картофельные котлеты с грибами за 580 рублей и другие блюда. Об этом пишут журналисты. «Для депутатов Госдумы, соблюдающих Великий пост, комбинат питания „Кремлевский“ представил в столовой нижней палаты парламента специальное меню», — написали в telegram-канале «Вы слушали Маяк». Они также опубликовали список особых блюд из этого меню: Салаты: Горячее: Десерты:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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