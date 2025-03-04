В Петербурге горит производственное здание на 3500 квадратах

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелось производственное здание. Площадь пожара около 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
«В производственном здании, размером 40х50 метров происходит горение на площади 200 квадратных метров», — пишет пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
В связи с быстрым распространением огня в 13:51 пожару был присвоен повышенный уровень сложности — 1БИС. В 14:40 сложность пожара увеличилась до второго номера.
На место возгорания оперативно прибыли подразделения МЧС. В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 9 единиц специальной техники и 38 человек личного состава ведомства. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Спасательные службы и правоохранительные органы продолжают мониторинг ситуации и ведут работу по выяснению причин возгорания.
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