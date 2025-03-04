В Петербурге горит производственное здание на 3500 квадратах

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На место возгорания оперативно прибыли подразделения МЧС
На место возгорания оперативно прибыли подразделения МЧС Фото:

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелось производственное здание. Площадь пожара около 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

«В производственном здании, размером 40х50 метров происходит горение на площади 200 квадратных метров», — пишет пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

В связи с быстрым распространением огня в 13:51 пожару был присвоен повышенный уровень сложности — 1БИС. В 14:40 сложность пожара увеличилась до второго номера.

На место возгорания оперативно прибыли подразделения МЧС. В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 9 единиц специальной техники и 38 человек личного состава ведомства. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Спасательные службы и правоохранительные органы продолжают мониторинг ситуации и ведут работу по выяснению причин возгорания.

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В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелось производственное здание. Площадь пожара около 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. «В производственном здании, размером 40х50 метров происходит горение на площади 200 квадратных метров», — пишет пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. В связи с быстрым распространением огня в 13:51 пожару был присвоен повышенный уровень сложности — 1БИС. В 14:40 сложность пожара увеличилась до второго номера. На место возгорания оперативно прибыли подразделения МЧС. В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 9 единиц специальной техники и 38 человек личного состава ведомства. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Спасательные службы и правоохранительные органы продолжают мониторинг ситуации и ведут работу по выяснению причин возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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