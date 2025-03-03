Власти ХМАО отчитались о запуске нового производства в Арктической зоне

Хлебобулочное предприятие «Север» открыло пекарню в поселке Игрим Березовского района. О запуске первого югорского проекта в Арктической зоне власти ХМАО сообщили в своем официальном telegram-канале.
Компания «Север» стала вторым инвестором Арктической зоны в ХМАО. «Резидент арендовал здание, закупил оборудование и открыл собственный розничный магазин, создав 14 рабочих мест», — следует из сообщения.
За смену в пекарне производят около 1,5 килограммов хлеба — это более девяти тысяч единиц батона. В 2026 году предприятие планирует наладить поставки хлебобулочных изделий в детские сады и школы.
В 2023 году президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону Белоярского и Березовского районов. Статус резидента территории в округе первой получила компания «БелоярскНефтеСервис».
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