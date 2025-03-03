03 марта 2025

Власти ХМАО отчитались о запуске нового производства в Арктической зоне

Компания «Север» открыла пекарню в Березовском районе ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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За смену в пекарне производят около 1,5 кг хлеба
За смену в пекарне производят около 1,5 кг хлеба Фото:

Хлебобулочное предприятие «Север» открыло пекарню в поселке Игрим Березовского района. О запуске первого югорского проекта в Арктической зоне власти ХМАО сообщили в своем официальном telegram-канале.

Компания «Север» стала вторым инвестором Арктической зоны в ХМАО. «Резидент арендовал здание, закупил оборудование и открыл собственный розничный магазин, создав 14 рабочих мест», — следует из сообщения.

За смену в пекарне производят около 1,5 килограммов хлеба — это более девяти тысяч единиц батона. В 2026 году предприятие планирует наладить поставки хлебобулочных изделий в детские сады и школы.

В 2023 году президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону Белоярского и Березовского районов. Статус резидента территории в округе первой получила компания «БелоярскНефтеСервис».

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Хлебобулочное предприятие «Север» открыло пекарню в поселке Игрим Березовского района. О запуске первого югорского проекта в Арктической зоне власти ХМАО сообщили в своем официальном telegram-канале. Компания «Север» стала вторым инвестором Арктической зоны в ХМАО. «Резидент арендовал здание, закупил оборудование и открыл собственный розничный магазин, создав 14 рабочих мест», — следует из сообщения. За смену в пекарне производят около 1,5 килограммов хлеба — это более девяти тысяч единиц батона. В 2026 году предприятие планирует наладить поставки хлебобулочных изделий в детские сады и школы. В 2023 году президент РФ Владимир Путин согласовал правительству ХМАО включение в Арктическую зону Белоярского и Березовского районов. Статус резидента территории в округе первой получила компания «БелоярскНефтеСервис».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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