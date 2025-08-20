Риелторы определили самые популярные районы Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске больше всего жилья на вторичном рынке продают в районе Гидронамыв. Среди популярных локаций также оказались ЦРМ и Нагорный, сообщают риелторы «Этажей».

«Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Гидронамыв — 97 объектов (20,77%), ЦРМ — 88 объектов (18,84%)», — говорится в исследовании. В Нагорном продают почти 17% жилья местного вторичного рынка.

В пятерку популярных районов также входят Самарово и микрорайон Южный. На локации приходится более 8% квартир.

Меньше всего жилья выставляют на продажу в микрорайоне Учхоз и в Западном. Их доля на вторичном рынке квартир составляет лишь около 3% и 3,5% соотвественно.

Ранее URA.RU рассказывало, что чаще всего жители ХМАО продают двухкомнатные квартиры. На вторичном рынке в крупнейших городах региона они заняли почти половину среди всех объектов.

