Губернатор ХМАО сократил ставку зама, который уходит в отставку

Полномочия передаются в блок замгубернатора Андрея Пилипчука
Полномочия передаются в блок замгубернатора Андрея Пилипчука Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял решение сократить ставку своего заместителя Анатолия Уткина, который уходит в отставку. Это следует из постановления главы региона, которое опубликовано на сайте окружного правительства.

Согласно документу, эта ставка заместителя губернатора упраздняется, а полномочия передаются в блок замгубернатора Андрея Пилипчука. Теперь он будет курировать административный департамент и департамент по управлению госимуществом. Ранее Пилипчук отвечал за финансовый контроль, департамент госзаказа и региональную службу по тарифам.

У предшественницы Кухарука Натальи Комаровой было 13 заместителей. Это число сохранялось почти год после смены главы региона. Однако, по данным источников URA.RU, в последнее время новый губернатор взял курс на оптимизацию структуры правительства. После ухода Уткина и замгубернатора по экономике Сергея Афанасьева в команде осталось 11 замов.

