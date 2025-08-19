Мэрия Сургута отреагировала на жалобы горожан о поведении водителя маршрутки

Мэрия Сургута отреагировала на жалобы пассажиров о водителе маршрутки № 31, который ругается матом и пропускает остановки. В организации провели служебную проверку по обращениям граждан.
«Руководством ООО ТК „Алсу“ проведено собрание с водительским составом о правилах общения с пассажирами, соблюдении этикета, а также графика движения по маршруту. Проведена дополнительная санитарная обработка салонов. В ближайшее время будут обновлены чехлы на сиденьях», — рассказали в мэрии.
Чиновники после этого проверили маршрутный микроавтобус на конечной остановке «ЖК Голд Фиш». Нарушений выявлено не было.
Ранее URA.RU писало, что сургутяне жаловались на водителя маршрутки, который ругался матом и проезжал остановки. Кроме того, жители отмечали плохое состояние микроавтобуса.
