19 августа 2025

Мэрия Сургута отреагировала на жалобы горожан о поведении водителя маршрутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санитарное состояние соответствует нормам
Санитарное состояние соответствует нормам Фото:

Мэрия Сургута отреагировала на жалобы пассажиров о водителе маршрутки № 31, который ругается матом и пропускает остановки. В организации провели служебную проверку по обращениям граждан.

«Руководством ООО ТК „Алсу“ проведено собрание с водительским составом о правилах общения с пассажирами, соблюдении этикета, а также графика движения по маршруту. Проведена дополнительная санитарная обработка салонов. В ближайшее время будут обновлены чехлы на сиденьях», — рассказали в мэрии.

Чиновники после этого проверили маршрутный микроавтобус на конечной остановке «ЖК Голд Фиш». Нарушений выявлено не было.

Ранее URA.RU писало, что сургутяне жаловались на водителя маршрутки, который ругался матом и проезжал остановки. Кроме того, жители отмечали плохое состояние микроавтобуса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Сургута отреагировала на жалобы пассажиров о водителе маршрутки № 31, который ругается матом и пропускает остановки. В организации провели служебную проверку по обращениям граждан. «Руководством ООО ТК „Алсу“ проведено собрание с водительским составом о правилах общения с пассажирами, соблюдении этикета, а также графика движения по маршруту. Проведена дополнительная санитарная обработка салонов. В ближайшее время будут обновлены чехлы на сиденьях», — рассказали в мэрии. Чиновники после этого проверили маршрутный микроавтобус на конечной остановке «ЖК Голд Фиш». Нарушений выявлено не было. Ранее URA.RU писало, что сургутяне жаловались на водителя маршрутки, который ругался матом и проезжал остановки. Кроме того, жители отмечали плохое состояние микроавтобуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...