В Ханты-Мансийске объявили войну опасному растению, вызывающему ожоги

В Ханты-Мансийске (ХМАО) стартовал второй этап работ по уничтожению борщевика Сосновского — ядовитого растения, вызывающего сильные ожоги. Его скосят, а места распространения обработают химикатами, сообщили на официальном сайте мэрии города.
«В Ханты-Мансийске стартовал второй этап работ по скосу и обработке гербицидными препаратами борщевика Сосновского. На сегодняшний день осуществляются мероприятия по скашиванию борщевика Сосновского, а в период с 22 по 24 августа начнется этап химической обработки», — уточнили власти столицы ХМАО.
Борщевик будут убирать на улицах Гагарина, Лермонтова, Снежной, Кирова, Калинина, Мира и в переулке Южный. Всего обработают больше 37 тысяч квадратных метров.
Адреса, где находятся опасные заросли, сообщили жители города через соцсети. Возле многоквартирных домов траву убирают управляющие компании. На частной территории это должны делать сами хозяева.
Ранее URA.RU писало, что ученый из Сургута рассказал про борьбу с борщевиком в ХМАО. Растение появляется на откосах дорог, пустырях, насыпях, на вытоптанных участках в парке. Оно содержит токсичные вещества, которые при контакте с кожей вызывают ожоги и аллергические реакции.
