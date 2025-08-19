В Сургуте (ХМАО) водители поделились списком адресов, где установлены камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Они составили карту с местоположением умных устройств.
«Автор карты проанализировал посты о штрафах за непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. Он накидал на карте отметки с точками установки именно этих камер», — сообщила группа «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]» в социальной сети «ВКонтакте».
Автор утверждает, что использовал данные о положении камер из официальных источников ГИБДД. Он создал ее на базе портала «Яндекс Карты».
Камеры в Сургуте начали устанавливать в прошлом году. Сначала они работали в тестовом режиме. Летом 2025 года автолюбители начали получать штрафы из-за нарушений, зафиксированных устройствами.
Адреса камер фиксации ПДД в Сургуте:
- Югорский тракт — улица Киртбая
- Югорский тракт — улица Показаньева
- Улица 50 лет ВЛКСМ — улица Студенческая
- Улица Профсоюзов — проспект Ленина
- Проспект Ленина — улица 50 лет ВЛКСМ
- Мелик-Карамова — Геологическая
- Проспект Мира — улица Маяковского
- Югорский тракт — Никольская
- Аэрофлотская — Западная улица
- Аэрофлотская — Индустриальная улица
- Югорский тракт — улица Энгельса
- Югорский тракт — улица Энергетиков
- Улица Рационализаторов (район дома №22)
- Нефтеюганское шоссе (район ТЦ «Магнит экстра»)
- Улица Энергетиков — улица Гагарина
- Кольцо ГРЭС: улица 30 лет Победы — Нефтеюганское шоссе — улица Рационализаторов
- Аэрофлотская — Старофедоровская дорога (ж/д переезд)
- Тюменский тракт, 10 километр
- Посёлок Финский (разворотная площадка)
- Тюменский тракт, 8 километр
- Югорский тракт — «КОС»
- Нефтеюганское шоссе в районе строения №38
- Улица Гагарина (район строения №12)
- Югорский тракт — АЗС «Югра»
- Комсомольский проспект (Югорская — Щепеткина)
- Нефтеюганское шоссе, 3 километр
