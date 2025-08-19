19 августа 2025

В Сургуте составили карту умных камер, фиксирующих нарушения ПДД. Фото

В Сургуте (ХМАО) водители поделились списком адресов, где установлены камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Они составили карту с местоположением умных устройств.

«Автор карты проанализировал посты о штрафах за непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. Он накидал на карте отметки с точками установки именно этих камер», — сообщила группа «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор утверждает, что использовал данные о положении камер из официальных источников ГИБДД. Он создал ее на базе портала «Яндекс Карты».

Камеры в Сургуте начали устанавливать в прошлом году. Сначала они работали в тестовом режиме. Летом 2025 года автолюбители начали получать штрафы из-за нарушений, зафиксированных устройствами.

Адреса камер фиксации ПДД в Сургуте:

  1. Югорский тракт — улица Киртбая
  2. Югорский тракт — улица Показаньева
  3. Улица 50 лет ВЛКСМ — улица Студенческая
  4. Улица Профсоюзов — проспект Ленина
  5. Проспект Ленина — улица 50 лет ВЛКСМ
  6. Мелик-Карамова — Геологическая
  7. Проспект Мира — улица Маяковского
  8. Югорский тракт — Никольская
  9. Аэрофлотская — Западная улица
  10. Аэрофлотская — Индустриальная улица
  11. Югорский тракт — улица Энгельса
  12. Югорский тракт — улица Энергетиков
  13. Улица Рационализаторов (район дома №22)
  14. Нефтеюганское шоссе (район ТЦ «Магнит экстра»)
  15. Улица Энергетиков — улица Гагарина
  16. Кольцо ГРЭС: улица 30 лет Победы — Нефтеюганское шоссе — улица Рационализаторов
  17. Аэрофлотская — Старофедоровская дорога (ж/д переезд)
  18. Тюменский тракт, 10 километр
  19. Посёлок Финский (разворотная площадка)
  20. Тюменский тракт, 8 километр
  21. Югорский тракт — «КОС»
  22. Нефтеюганское шоссе в районе строения №38
  23. Улица Гагарина (район строения №12)
  24. Югорский тракт — АЗС «Югра»
  25. Комсомольский проспект (Югорская — Щепеткина)
  26. Нефтеюганское шоссе, 3 километр
Карта положения умных камер для фиксации ПДД в Сургуте
Фото:

