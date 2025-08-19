В аэропорту Сургута задерживаются рейсы из Екатеринбурга, Сочи и Ханты-Мансийска

В аэропорту Сургута (ХМАО) задерживаются авиарейсы из Екатеринбурга, Сочи и Ханты-Мансийска. Также перенесено время вылета в эти города, сообщили URA.RU в справочной службе воздушной гавани.
«Задерживаются ряд рейсов на вылет и на прилет. Причиной задержек стало позднее прибытие воздушных судов из других аэропортов», — пояснили в справочной.
Онлайн-табло показывает, что задерживаются рейсы Red Wings в Екатеринбург и авиакомпании «Северный ветер» в Сочи. В расписании также отмечены задержки прибывающих самолетов. Екатеринбургский рейс прилетит на два часа позже, а самолет из Сочи задержится на час. Кроме того, перенесено прибытие рейса из Ханты-Мансийска.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени почти на шесть часов отложен вылет рейса до Белоярского в ХМАО. Рейс обслуживает авиакомпания «ЮТэйр».
