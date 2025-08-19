19 августа 2025

Власти Сургута повысят стоимость школьного питания

Стоимость школьного питания вырастет на 26 рублей
С 1 сентября в Сургуте увеличится родительская доплата за питание школьников 5–11 классов — с 91 до 117 рублей в день. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Стоимость школьного питания для большинства категорий учащихся с 1 сентября не изменится. Увеличивается только размер родительской доплаты за питание учащихся 5–11 классов — с 91 рубля до 117 рублей в день», — уточнили в мэрии.

В последний раз цены корректировались в 2019 году. Ученики начальных классов по-прежнему будут питаться бесплатно — за счет федерального бюджета. Школьники из льготных категорий 1–11 классов продолжат получать двухразовое питание стоимостью 430 рублей за счет средств регионального бюджета.

