В банке ХМАО нашли поддельные деньги

Сотрудники одного из банков Ханты-Мансийска при пересчете поступившей выручки обнаружили поддельную купюру номиналом 1000 рублей. Деньги поступили из местного магазина торговой сети, сообщила окружная полиция на официальном сайте.
«Накануне при пересчете денежных средств, поступивших в один из банков города Ханты-Мансийска из торговой сети, осуществляющей продажу продовольственных товаров различных видов, была выявлена денежная купюра номиналом 1000 рублей с признаками подделки. В ходе экспертно-криминалистического исследования установлено, что данная купюра образца 1997 года изготовлена не производством „Гознак“», — уточнили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за изготовление и сбыт поддельных денег. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Сейчас полицейские ищут тех, кто причастен к появлению фальшивки.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник банка в Сургутском районе ХМАО при проверке наличных денег в кассе обнаружил фальшивую пятитысячную купюру. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выявить источник подделки и привлечь виновных лиц к ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!