19 августа 2025

В банке ХМАО нашли поддельные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В банке ХМАО обнаружили фальшивую тысячную купюру
В банке ХМАО обнаружили фальшивую тысячную купюру Фото:

Сотрудники одного из банков Ханты-Мансийска при пересчете поступившей выручки обнаружили поддельную купюру номиналом 1000 рублей. Деньги поступили из местного магазина торговой сети, сообщила окружная полиция на официальном сайте.

«Накануне при пересчете денежных средств, поступивших в один из банков города Ханты-Мансийска из торговой сети, осуществляющей продажу продовольственных товаров различных видов, была выявлена денежная купюра номиналом 1000 рублей с признаками подделки. В ходе экспертно-криминалистического исследования установлено, что данная купюра образца 1997 года изготовлена не производством „Гознак“», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за изготовление и сбыт поддельных денег. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Сейчас полицейские ищут тех, кто причастен к появлению фальшивки.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник банка в Сургутском районе ХМАО при проверке наличных денег в кассе обнаружил фальшивую пятитысячную купюру. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выявить источник подделки и привлечь виновных лиц к ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники одного из банков Ханты-Мансийска при пересчете поступившей выручки обнаружили поддельную купюру номиналом 1000 рублей. Деньги поступили из местного магазина торговой сети, сообщила окружная полиция на официальном сайте. «Накануне при пересчете денежных средств, поступивших в один из банков города Ханты-Мансийска из торговой сети, осуществляющей продажу продовольственных товаров различных видов, была выявлена денежная купюра номиналом 1000 рублей с признаками подделки. В ходе экспертно-криминалистического исследования установлено, что данная купюра образца 1997 года изготовлена не производством „Гознак“», — уточнили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье за изготовление и сбыт поддельных денег. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Сейчас полицейские ищут тех, кто причастен к появлению фальшивки. Ранее URA.RU писало, что сотрудник банка в Сургутском районе ХМАО при проверке наличных денег в кассе обнаружил фальшивую пятитысячную купюру. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выявить источник подделки и привлечь виновных лиц к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...