19 августа 2025

В ХМАО ограничат движение на мосту через Обь из-за ремонта

На мосту через Обь в ХМАО ограничат движение из-за ремонта
На мосту через Обь в ХМАО ограничат движение из-за ремонта Фото:

На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) 21 августа введут реверсивное движение. Ограничение связано с ремонтом железобетонных конструкций, сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале.

«21 августа 2025 года в период времени с 9:30 до 20:00 на мосту через р. Обь в районе Сургута будет применяться реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничение связано с проведением работ по восстановлению железобетонных конструкций и устранению повреждений», — уточнили в ведомстве.

В это время на мосту будет работать дорожная техника, поэтому возможны задержки при движении транспорта. Водителей просят учитывать это при планировании поездок.

Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь в ХМАО ввели ограничения из-за ремонтных работ 9 июня. Затем их продлили.

