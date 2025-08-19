В ХМАО ограничат движение на мосту через Обь из-за ремонта

На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) 21 августа введут реверсивное движение. Ограничение связано с ремонтом железобетонных конструкций, сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале.
«21 августа 2025 года в период времени с 9:30 до 20:00 на мосту через р. Обь в районе Сургута будет применяться реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничение связано с проведением работ по восстановлению железобетонных конструкций и устранению повреждений», — уточнили в ведомстве.
В это время на мосту будет работать дорожная техника, поэтому возможны задержки при движении транспорта. Водителей просят учитывать это при планировании поездок.
Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь в ХМАО ввели ограничения из-за ремонтных работ 9 июня. Затем их продлили.
