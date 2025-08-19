19 августа 2025

Бастрыкин взял на контроль дело жительницы ХМАО, ставшей инвалидом после лечения

Бастрыкин откликнулся на жалобу жительницы Сургута, которая стала инвалидом после операции
Бастрыкин откликнулся на жалобу жительницы Сургута, которая стала инвалидом после операции Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жалобы жительницы Сургута (ХМАО) на некачественную медицинскую помощь. После операции и длительного лечения в медучреждении югорчанка стала инвалидом, сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале.

«В 2022 году женщина обратилась в медицинское учреждение, после оперативного вмешательства состояние пациентки ухудшилось, ей потребовалось длительное стационарное лечение. Впоследствии женщине была установлена инвалидность. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Региональное управлении следственного комитета организовало проверку. По поручению Бастрыкина, руководитель управления Михаил Мокшин должен возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и итоговых результатах расследования. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат СК.

Ранее URA.RU писало, что следственный комитет по ХМАО организовал проверку из-за жалобы медика главе СКР Александру Бастрыкину на травлю со стороны коллег. Доклад о проверке представят в центральный аппарат

