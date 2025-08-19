Бастрыкин взял на контроль дело жительницы ХМАО, ставшей инвалидом после лечения

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жалобы жительницы Сургута (ХМАО) на некачественную медицинскую помощь. После операции и длительного лечения в медучреждении югорчанка стала инвалидом, сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале.
«В 2022 году женщина обратилась в медицинское учреждение, после оперативного вмешательства состояние пациентки ухудшилось, ей потребовалось длительное стационарное лечение. Впоследствии женщине была установлена инвалидность. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», — рассказали в ведомстве.
Региональное управлении следственного комитета организовало проверку. По поручению Бастрыкина, руководитель управления Михаил Мокшин должен возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и итоговых результатах расследования. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат СК.
Ранее URA.RU писало, что следственный комитет по ХМАО организовал проверку из-за жалобы медика главе СКР Александру Бастрыкину на травлю со стороны коллег. Доклад о проверке представят в центральный аппарат
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!