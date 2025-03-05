05 марта 2025

Жителям Салехарда уменьшат плату за ЖКХ

«Салехардэнерго» проведет перерасчет коммунальных тарифов в столице ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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«Салехардэнерго» проведет перерасчет услуг ЖКХ
«Салехардэнерго» проведет перерасчет услуг ЖКХ Фото:

В Салехарде (ЯНАО) для жителей домов с электроотопительными приборами сделают перерасчет. Это связано с пересмотром диапазонов дифференцированных тарифов, сообщает пресс-служба «Салехардэнерго».

«Новые диапазоны потребления электроэнергии: первый диапазон до 7020 кВт/ч, второй диапазон от 7020 до 10 800 кВт/ч, третий диапазон: свыше 10800 кВт/ч. Для большинства абонентов перерасчет будет произведен автоматически и не потребует никаких дополнительных действий», — сообщает пресс-служба компании.

Документы потребуются от жильцов, в домах которых есть незарегистрированные электроотопительные установки, или их дом является объектом незавершенного строительства. В таком случае нужно предоставить выписку из ЕГРН на оконченный строительством объект (жилой дом) и технический паспорт (техническое описание) на жилое помещение с отметкой об оборудовании стационарной электрической плитой или электроотопительной установкой. Для уточнения информации можно обратиться по адресу: Чубынина, 14. 

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В Салехарде (ЯНАО) для жителей домов с электроотопительными приборами сделают перерасчет. Это связано с пересмотром диапазонов дифференцированных тарифов, сообщает пресс-служба «Салехардэнерго». «Новые диапазоны потребления электроэнергии: первый диапазон до 7020 кВт/ч, второй диапазон от 7020 до 10 800 кВт/ч, третий диапазон: свыше 10800 кВт/ч. Для большинства абонентов перерасчет будет произведен автоматически и не потребует никаких дополнительных действий», — сообщает пресс-служба компании. Документы потребуются от жильцов, в домах которых есть незарегистрированные электроотопительные установки, или их дом является объектом незавершенного строительства. В таком случае нужно предоставить выписку из ЕГРН на оконченный строительством объект (жилой дом) и технический паспорт (техническое описание) на жилое помещение с отметкой об оборудовании стационарной электрической плитой или электроотопительной установкой. Для уточнения информации можно обратиться по адресу: Чубынина, 14. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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