Жителям Салехарда уменьшат плату за ЖКХ

В Салехарде (ЯНАО) для жителей домов с электроотопительными приборами сделают перерасчет. Это связано с пересмотром диапазонов дифференцированных тарифов, сообщает пресс-служба «Салехардэнерго».
«Новые диапазоны потребления электроэнергии: первый диапазон до 7020 кВт/ч, второй диапазон от 7020 до 10 800 кВт/ч, третий диапазон: свыше 10800 кВт/ч. Для большинства абонентов перерасчет будет произведен автоматически и не потребует никаких дополнительных действий», — сообщает пресс-служба компании.
Документы потребуются от жильцов, в домах которых есть незарегистрированные электроотопительные установки, или их дом является объектом незавершенного строительства. В таком случае нужно предоставить выписку из ЕГРН на оконченный строительством объект (жилой дом) и технический паспорт (техническое описание) на жилое помещение с отметкой об оборудовании стационарной электрической плитой или электроотопительной установкой. Для уточнения информации можно обратиться по адресу: Чубынина, 14.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!