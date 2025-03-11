Сегодня, 11 марта, ВС РФ успешно отразили крупнейшую за все время атаку беспилотников на Москву. На подлете к столице системы ПВО уничтожили 91 дрон ВСУ. Тем временем в Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются переговоры между представителями США и Украины. В рамках первого этапа стороны обсудили предложение Киева о введении режима прекращения огня в морских и воздушных пространствах. Главные события спецоперации на Украине на 11 марта — в материале URA.RU.
Освобожденные населенные пункты
Военнослужащие российской группировки войск «Юг» успешно освободили населенный пункт Горького в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Кроме того, бойцы ВС РФ подняли флаг России над населенным пунктом Пятихатки, расположенным на западе Запорожской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он отметил, что контроль над населенным пунктом фактически перешел к Вооруженным силам России.
МО: сбиты 343 украинских БПЛА
Российские военные обнаружили и уничтожили 343 украинских беспилотных летательных аппаратов, включая шесть ударных дронов в районе Курской АЭС, сообщили в Минобороны РФ. Падение обломков сбитых беспилотников привело к жертвам и ранениям среди мирного населения.
Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье
Поставки нефти в Словакию и Венгрию по «Дружбе» приостановили после атаки ВСУ
Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию приостановлены из-за технических проблем, возникших за пределами республики. Кроме того, о временной остановке поставок в Венгрию заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Причиной стала атака украинского дрона на измерительную станцию.
Как Запад отреагировал на массированную атаку ВСУ
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу оценил последствия удара дронов по жилому дому в городе Видное, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Синирлиоглу избежал прямого ответа на вопрос, будет ли ОБСЕ осуждать атаки беспилотников.
Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Киев организовал масштабную атаку дронов на Россию из-за критической ситуации для ВСУ в Курской области. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что массированная атака ВСУ усилила антипатию к киевскому режиму.
ВСУ начинили дроны металлическими шариками
Дроны, атаковавшие Москву и область, были начинены поражающими элементами — металлическими семимиллиметровыми шариками, передает «Пятый канал». На подлете к столице системы ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ. Целью атаки стали жилые дома и густонаселенные районы. Все произошло ночью и ранним утром, когда большинство жителей спали. Задачей ВСУ было нанести максимальный урон мирным жителям.
Переговоры США и Украины
Что обсуждалось на переговорах
В Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются переговоры между представителями США и Украины. Со стороны Киева участвуют министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. США представляют госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. По словам международного корреспондента Алекса Росси, США ожидают от Украины определенных уступок.
В первом раунде переговоров стороны обсудили предложение Киева установить режим прекращения огня в морских и воздушных пространствах, сообщает украинский telegram-канал «Украина Online». Во втором раунде стороны сосредоточились на вопросах обеспечения гарантий безопасности.
США не принимают требования Украины о восстановлении прежних границ
Американские чиновники не готовы обсуждать требования Украины о восстановлении границ, существовавших до 2014 и 2022 годов, сообщает Sky News. Киеву придется пойти на уступки в ходе переговоров с Вашингтоном по мирному урегулированию.
Обстановка в Курской области
Небензя: ВСУ бегут из Курской области, словно «ошпаренные»
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о массовом отступлении ВСУ с территорий Курской области. Он отметил, что украинские военные покидают позиции «как ошпаренные» и несут значительные потери.
Опубликована карта атаки позиций ВСУ после выхода бойцов ВС РФ из трубы в Судже
Журналисты RT показали карту действий российских военных, которые проникли в тыл ВСУ через газопровод в Судже. После выхода из трубы солдаты преодолели 2,5 километра вдоль железнодорожного полотна и взяли под контроль мосты, перекрыв доступ украинским силам. ВСУ не ожидали такого маневра, что вызвало панику в их рядах.
В Судже начались бои у городской администрации
Российские войска заняли стратегически важные позиции у Центрального рынка в Судже и ведут бои в районе администрации, передает telegram-канал «Военное дело». По неподтвержденным данным, ВС РФ контролируют около 20% территории города.
Депутат Колесник: Суджа, вероятно, будет освобождена через неделю
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Суджа, вероятно, перестанет быть зоной боевых действий через неделю. По его словам, ВСУ в регионе будут окончательно разгромлены.
ВСУ трижды провалили попытку сбежать из Курской области
ВСУ трижды пытались покинуть Курскую область, но из-за проблем со связью эти попытки оказались неудачными, сообщает telegram-канал Mash. Ситуация в районе Суджи остается напряженной, где кольцо окружения сократилось до двух километров.
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