На тюменских дорогах введут ограничения для большегрузов

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Полный список дорог опубликован на сайте мэрии
Полный список дорог опубликован на сайте мэрии Фото:

В Тюмени с 19 апреля по 19 мая на некоторых дорогах вводят ограничения для большегрузов. Такая информация указана на сайте городской администрации. 

«Ограничения для большегрузного транспорта?. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний период с 19 апреля по 19 мая 2025 года в Тюмени вводятся ограничения для большегрузного транспорта с осевой нагрузкой на любую из осей более 6,0 тонн», — сообщили в мэрии.

Полный список дорог опубликован на сайте мэрии. Среди них:

  • Тобольский тракт;
  • ул. Дружбы;
  • Велижанский тракт;
  • Московский тракт;
  • Старый Тобольский тракт;
  • ул. Ямская;
  • ул. Гастелло.

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В Тюмени с 19 апреля по 19 мая на некоторых дорогах вводят ограничения для большегрузов. Такая информация указана на сайте городской администрации.  «Ограничения для большегрузного транспорта?. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний период с 19 апреля по 19 мая 2025 года в Тюмени вводятся ограничения для большегрузного транспорта с осевой нагрузкой на любую из осей более 6,0 тонн», — сообщили в мэрии. Полный список дорог опубликован на сайте мэрии. Среди них:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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