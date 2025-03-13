На тюменских дорогах введут ограничения для большегрузов

Полный список дорог опубликован на сайте мэрии
В Тюмени с 19 апреля по 19 мая на некоторых дорогах вводят ограничения для большегрузов. Такая информация указана на сайте городской администрации.
«Ограничения для большегрузного транспорта?. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний период с 19 апреля по 19 мая 2025 года в Тюмени вводятся ограничения для большегрузного транспорта с осевой нагрузкой на любую из осей более 6,0 тонн», — сообщили в мэрии.
Полный список дорог опубликован на сайте мэрии. Среди них:
- Тобольский тракт;
- ул. Дружбы;
- Велижанский тракт;
- Московский тракт;
- Старый Тобольский тракт;
- ул. Ямская;
- ул. Гастелло.
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