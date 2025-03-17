Пермяков зовут работать на завод Hyundai в Южную Корею за зарплату 250 тысяч

Пермякам предлагают монтировать корабельные леса на судозаводе Hyundai в Южной Корее. За месяц можно заработать до 250 тысяч рублей в месяц.
«Требуются монтажники в Южную Корею, город Ульсан. Обязанности — монтаж и демонтаж корабельных лесов. Опыт работы и знание корейского языка не обязательны. Зарплата — до 250 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Работодатель предоставляет униформу, бесплатное жилье, велосипед и обеспечивает бесплатным трехразовым питанием. Организованы курсы по изучению корейского языка.
Судостроительный завод корпорации Hyundai был основан в 1972 году. С тех пор он стал одним из крупнейших промышленных центров отрасли в мире. Строит сухогрузы, контейнеровозы, танкеры другие суда. Кроме того, на заводе строят военные корабли.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут в Южную Корею на производство деликатесов за зарплату 200 тысяч рублей. Необходимо работать на ферме по выращиванию ракушек чонбок.
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