18 марта 2025

Младший брат курганского продюсера Фадеева стал банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Композитор Артем Фадеев обанкротился
Композитор Артем Фадеев обанкротился Фото:

Уроженец Кургана, композитор и аранжировщик Артем Фадеев, стал банкротом. У него была кредиторская задолженность более чем на один миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из шоу-бизнеса.

«Артема Фадеева признали банкротом. Идет процедура реализации имущества», — сообщил источник.

Информация подтверждается данными из реестра. Согласно документам из судебной картотеки у младшего Фадеева была задолженность перед кредиторами в размере 1,2 миллиона рублей. 

В начале 2000-х годов Артем Фадеев работал с музыкальным проектом «Монокини». Позже начал писать музыку для мюзиклов и анимационных фильмов. Несколько лет был генеральным директором компании «Мальфа», принадлежащей более именитому брату Максиму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Кургана, композитор и аранжировщик Артем Фадеев, стал банкротом. У него была кредиторская задолженность более чем на один миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из шоу-бизнеса. «Артема Фадеева признали банкротом. Идет процедура реализации имущества», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из реестра. Согласно документам из судебной картотеки у младшего Фадеева была задолженность перед кредиторами в размере 1,2 миллиона рублей.  В начале 2000-х годов Артем Фадеев работал с музыкальным проектом «Монокини». Позже начал писать музыку для мюзиклов и анимационных фильмов. Несколько лет был генеральным директором компании «Мальфа», принадлежащей более именитому брату Максиму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...