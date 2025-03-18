Младший брат курганского продюсера Фадеева стал банкротом

Уроженец Кургана, композитор и аранжировщик Артем Фадеев, стал банкротом. У него была кредиторская задолженность более чем на один миллион рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из шоу-бизнеса.
«Артема Фадеева признали банкротом. Идет процедура реализации имущества», — сообщил источник.
Информация подтверждается данными из реестра. Согласно документам из судебной картотеки у младшего Фадеева была задолженность перед кредиторами в размере 1,2 миллиона рублей.
В начале 2000-х годов Артем Фадеев работал с музыкальным проектом «Монокини». Позже начал писать музыку для мюзиклов и анимационных фильмов. Несколько лет был генеральным директором компании «Мальфа», принадлежащей более именитому брату Максиму.
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