«Лыжня России» состоится в Новом Уренгое (ЯНАО) 22 марта в 12:00. О расписание мероприятия сообщили в местных социальных сетях.
«22 марта в Новом Уренгое состоится массовый лыжный забег „Лыжня России“. Обратите внимание, спортсмены разных дистанций стартуют в разное время», — сообщили в telegram-канале «Центр спорта — Новый Уренгой».
Регистрация участников начнется в 9:00 часов, торжественное открытие в 12:00 часов. Первый старт пройдет в 12:15 часов. В забеге также смогут участвовать не только спортсмены, но и все желающие.
Ранее URA.RU сообщало, что массовая лыжная гонка «Лыжня России» на Ямале пройдет 8, 9 февраля и 29 марта. Ожидается, что мероприятие соберет до двух тысяч участников в возрасте от шести лет. На финише все участники будут награждены памятными сувенирами с символикой мероприятия.
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