Министр культуры Пермского края Платонова призвала подчиненных искать спонсоров

Учреждения культуры для реализации своих проектов должны искать партнеров и спонсоров. Об этом заявила глава минкульта Пермского края Алла Платонова. Тема фандрайзинга сегодня обсуждается на площадке Краевого форума работников культуры. По словам министра, найти спонсора может даже сельская библиотека.
«Даже маленькой библиотеке в маленьком населенном пункте абсолютно возможно найти партнера на его задачи. Именно привлечение партнеров повышает вашу воспринимаемую ценность и ваше влияние на то место, где вы живете и трудитесь», — обратилась Платонова к собравшимся на форуме руководителям культурных учреждений региона. Теме привлечения средств на форуме посвящена отдельная секция, где секретами поделится команда Пермского театра оперы и балета.
По словам Платоновой, искать внебюджетные деньги особенно важно, так как финансирование края со стороны федеральной казны не увеличивается. Призвав подчиненных больше зарабатывать, министр отметила, что это уже хорошо получается. «Наша эффективность в части привлечения денежных средств — это и выручка от билетов, и выручка от продажи сувениров, и спонсорские средства, грантовые — имеет уверенную тенденцию к росту. Уже более миллиарда рублей в 2024 году мы с вами суммарно привлекли», — подчеркнула Платонова. В 2023 году эта сумма равнялась 793 млн. План на 2025 год — 1,2 млрд рублей.
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