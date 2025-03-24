ФСБ задержала чиновника, продававшего важную информацию Киеву

Задержанный чиновник передавал Киеву сведения о защите объектов приграничных областей и дислокации ВС РФ
Задержан чиновник, обвиняемый в государственной измене. Об этом сообщили в ФСБ
«Сотрудник одного из контрольно-надзорных органов РФ задержан за госизмену», — рассказали в ФСБ. О происшествии сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что обвиняемый передавал Киеву сведения о защите объектов приграничных областей и дислокации ВС РФ.
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