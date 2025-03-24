ФСБ задержала чиновника, продававшего важную информацию Киеву

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Задержанный чиновник передавал Киеву сведения о защите объектов приграничных областей и дислокации ВС РФ
Задержанный чиновник передавал Киеву сведения о защите объектов приграничных областей и дислокации ВС РФ Фото:

Задержан чиновник, обвиняемый в государственной измене. Об этом сообщили в ФСБ

«Сотрудник одного из контрольно-надзорных органов РФ задержан за госизмену», — рассказали в ФСБ. О происшествии сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что обвиняемый передавал Киеву сведения о защите объектов приграничных областей и дислокации ВС РФ. 

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Задержан чиновник, обвиняемый в государственной измене. Об этом сообщили в ФСБ «Сотрудник одного из контрольно-надзорных органов РФ задержан за госизмену», — рассказали в ФСБ. О происшествии сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что обвиняемый передавал Киеву сведения о защите объектов приграничных областей и дислокации ВС РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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