В Госдуме напомнили о крупном штрафе за осквернение георгиевской ленточки

За публичное осквернение георгиевской ленты предусмотрен штраф до трех миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
«Законодательные изменения предусматривают серьезную ответственность за неуважительное отношение к символу. Публичное осквернение ленты может повлечь штраф до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет», — заявила Занко в беседе с RT. Она добавила, что за особо тяжкие нарушения, совершенные, например, организованной группой или с использованием интернет-платформ, предусмотрены более строгие меры — штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Депутат также подчеркнула, что размещать георгиевскую ленту следует на груди, а не прикреплять ее к сумкам, автомобилям или носить ниже уровня локтя.
Президент России Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы России и предусматривающий вышеупомянутые штрафы за ее осквернение. Согласно документу, административная и уголовная ответственность может грозить как физлицам, так и юрлицам и группам лиц. Законопроект был внесен в апреле того года председателем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и депутатом Ольгой Занко, а принят был Госдумой 20 декабря и поддержан Совфедом.
Георгиевская лента — символ воинской славы. Однако в ряде европейских стран, включая Украину и Прибалтику, ее использование запрещено.
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