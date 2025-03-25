Курганские власти использовали квадрокоптеры для поиска свалок возле рек

Прокуратура Курганской области вместе с департаментом гражданской защиты обнаружила свалку отходов в водоохранной зоне реки Исеть в Шадринске. Найти мусор помогли беспилотные дроны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
«Установлено, что на землях не разграниченной государственной собственности на расстоянии 100-150 м. от уреза воды в границах села Погорелка имеется несанкционированная свалка отходов производства и потребления», — сообщает ведомство. На свалке были обнаружены отходы металла, древесины, автомобильные шины и твердые коммунальные отходы.
«В целях устранения нарушений главе Шадринского муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения свалка ликвидирована», — заключает прокуратура. Эта акция является частью широкомасштабных мер по подготовке к паводкоопасному периоду и направлена на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске начался рост уровня воды. За сутки уровень воды в реке Исеть поднялся на 54 сантиметра.
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