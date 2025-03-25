25 марта 2025

Курганские власти использовали квадрокоптеры для поиска свалок возле рек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области в поймах рек находят мусор
В Курганской области в поймах рек находят мусор Фото:

Прокуратура Курганской области вместе с департаментом гражданской защиты обнаружила свалку отходов в водоохранной зоне реки Исеть в Шадринске. Найти мусор помогли беспилотные дроны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что на землях не разграниченной государственной собственности на расстоянии 100-150 м. от уреза воды в границах села Погорелка имеется несанкционированная свалка отходов производства и потребления», — сообщает ведомство. На свалке были обнаружены отходы металла, древесины, автомобильные шины и твердые коммунальные отходы.

«В целях устранения нарушений главе Шадринского муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения свалка ликвидирована», — заключает прокуратура. Эта акция является частью широкомасштабных мер по подготовке к паводкоопасному периоду и направлена на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске начался рост уровня воды. За сутки уровень воды в реке Исеть поднялся на 54 сантиметра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Курганской области вместе с департаментом гражданской защиты обнаружила свалку отходов в водоохранной зоне реки Исеть в Шадринске. Найти мусор помогли беспилотные дроны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. «Установлено, что на землях не разграниченной государственной собственности на расстоянии 100-150 м. от уреза воды в границах села Погорелка имеется несанкционированная свалка отходов производства и потребления», — сообщает ведомство. На свалке были обнаружены отходы металла, древесины, автомобильные шины и твердые коммунальные отходы. «В целях устранения нарушений главе Шадринского муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения свалка ликвидирована», — заключает прокуратура. Эта акция является частью широкомасштабных мер по подготовке к паводкоопасному периоду и направлена на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске начался рост уровня воды. За сутки уровень воды в реке Исеть поднялся на 54 сантиметра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...