25 марта 2025

В Пермском крае назначили руководителя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса

В Пермском крае назначен глава Агентства по развитию малого и среднего бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Елена Вон работала в Агентстве на должности заместителя
Ранее Елена Вон работала в Агентстве на должности заместителя Фото:

На заседании правительства Пермского края назначили нового руководителя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса. Должность стала вакантной после того, как Анна Быкова с 21 марта перешла на пост главы агропромышленного комплекса Пермского края.

«Новым руководителем крае стала Елена Вон. Ранее она работала в организации на должности заместителя», — представил ее на заседании губернатор Дмитрий Махонин. 

Анна Быкова перешла в краевое ведомство после увольнения Павла Носкова. Тот ушел с должности по собственному желанию. С 1 марта его обязанности временно перешли Юрию Крестьянникову. Он являлся заместителем Носкова.

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На заседании правительства Пермского края назначили нового руководителя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса. Должность стала вакантной после того, как Анна Быкова с 21 марта перешла на пост главы агропромышленного комплекса Пермского края. «Новым руководителем крае стала Елена Вон. Ранее она работала в организации на должности заместителя», — представил ее на заседании губернатор Дмитрий Махонин.  Анна Быкова перешла в краевое ведомство после увольнения Павла Носкова. Тот ушел с должности по собственному желанию. С 1 марта его обязанности временно перешли Юрию Крестьянникову. Он являлся заместителем Носкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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