В Пермском крае назначили руководителя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса

На заседании правительства Пермского края назначили нового руководителя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса. Должность стала вакантной после того, как Анна Быкова с 21 марта перешла на пост главы агропромышленного комплекса Пермского края.
«Новым руководителем крае стала Елена Вон. Ранее она работала в организации на должности заместителя», — представил ее на заседании губернатор Дмитрий Махонин.
Анна Быкова перешла в краевое ведомство после увольнения Павла Носкова. Тот ушел с должности по собственному желанию. С 1 марта его обязанности временно перешли Юрию Крестьянникову. Он являлся заместителем Носкова.
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