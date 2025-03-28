FT: Мелони отвергла «детский» выбор между Трампом и Европой

Италия готова сделать все, чтобы избежать выбора между президентом США и Европой. Страна готова поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами. Об этом рассказала председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони.
«У Италии могут быть хорошие отношения с Соединенными Штатами, и если есть что-то, что Рим также может сделать, чтобы избежать конфронтации [США] с Европой и навести мосты, я сделаю это», — заявила в интервью премьер-министр. Ее слова передает Financial Times. Она отдельно подчеркнула, что ее выбор в любом случае будет учитывать интересы европейцев.
Мелони ранее также критически отнеслась к инициативе Франции и Великобритании о создании европейских сил безопасности для Украины, указывая на потенциальную угрозу таких действий. В то время как другие европейские лидеры активно стремятся влиять на политику США в отношении Украины, включая визиты и встречи на высшем уровне, Мелони выбирает более сдержанную роль. Ранее она выдвинула предложение о расширении пятой статьи устава НАТО на Украину без предоставления стране полноправного членства в альянсе.
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