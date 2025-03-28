FT: Мелони отвергла «детский» выбор между Трампом и Европой

FT: Мелони не хочет выбирать между США и Европой
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Джорджия Мелони не хочет выбирать между США и Европой
Джорджия Мелони не хочет выбирать между США и Европой Фото:

Италия готова сделать все, чтобы избежать выбора между президентом США и Европой. Страна готова поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами. Об этом рассказала председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони. 

«У Италии могут быть хорошие отношения с Соединенными Штатами, и если есть что-то, что Рим также может сделать, чтобы избежать конфронтации [США] с Европой и навести мосты, я сделаю это», — заявила в интервью премьер-министр. Ее слова передает Financial Times. Она отдельно подчеркнула, что ее выбор в любом случае будет учитывать интересы европейцев.

Мелони ранее также критически отнеслась к инициативе Франции и Великобритании о создании европейских сил безопасности для Украины, указывая на потенциальную угрозу таких действий. В то время как другие европейские лидеры активно стремятся влиять на политику США в отношении Украины, включая визиты и встречи на высшем уровне, Мелони выбирает более сдержанную роль. Ранее она выдвинула предложение о расширении пятой статьи устава НАТО на Украину без предоставления стране полноправного членства в альянсе.

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Италия готова сделать все, чтобы избежать выбора между президентом США и Европой. Страна готова поддерживать хорошие отношения с обеими сторонами. Об этом рассказала председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони.  «У Италии могут быть хорошие отношения с Соединенными Штатами, и если есть что-то, что Рим также может сделать, чтобы избежать конфронтации [США] с Европой и навести мосты, я сделаю это», — заявила в интервью премьер-министр. Ее слова передает Financial Times. Она отдельно подчеркнула, что ее выбор в любом случае будет учитывать интересы европейцев. Мелони ранее также критически отнеслась к инициативе Франции и Великобритании о создании европейских сил безопасности для Украины, указывая на потенциальную угрозу таких действий. В то время как другие европейские лидеры активно стремятся влиять на политику США в отношении Украины, включая визиты и встречи на высшем уровне, Мелони выбирает более сдержанную роль. Ранее она выдвинула предложение о расширении пятой статьи устава НАТО на Украину без предоставления стране полноправного членства в альянсе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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